El objetivo para nosotros es llegar a la final del Mundial: David Ospina

David Ospina dialogó en exclusiva con el programa 6AM de CaracolRadio, en charla directa con César Augusto Londoño desde Londres, el portero del Arsenal y de la Selección manifestó que el objetivo del combinado nacional en Rusia es llegar a la final del Mundial y agregó que al inicio de cada temporada siempre le ha pedido más minutos a Arsene Wenger.

Ospina, quien suma 11 partidos jugados con'Los Gunners' en la presente temporada, manifestó que ha pasado momentos duros debido a su suplencia, inconformidad que le ha manifestado al estratega francés al inicio de cada temporada.

"Siempre le he manifestado a Wenger lo que quiero. Quiero ser el número 1 del Arsenal... Wenger siempre me ha dicho que acá me va a llegar una oportunidad y eso aún no sucede, lastimosamente", explicó el antioqueño.

"Tengo que adaptarme a mi situación en el Arsenal. Debo tener mucha paciencia, no llenarme de desespero porque no estoy jugando", comentó en un tono más reflexivo.

Ospina agregó que el momento actual de los jugadores de la Selección es algo que los alegra y motiva, destacando jugadores como Falcao, James Rodríguez, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel; de igual manera, comentó que se encuentra a la espera de una evolución positivo de la situación médica de Cuadrado.

Tras su experiencia en Brasil 2014, el plantel es ambicioso y según lo comentó Ospina, "el objetivo en nuestra cabeza es pelear para llegar a la final del Mundial".

David Ospina fue el único jugador de la Selección Colombia que actuó todos los minutos de juego en las pasadas Eliminatorias, lejos de plantearse un nuevo destino, el antioqueño aseguró que mientras esté en Arsenal dará todo de sí en pro del equipo.

