Comienza segunda fase de emisión de permisos de permanencia para venezolano

Es importante tener en cuenta que no podrán acceder al PEP los ciudadanos venezolanos que tengan pasaporte pero que no lo hayan sellado al entrar a Colombia, ni aquellos que hayan entrado al país de manera irregular, es decir, por alguna de las llamadas trochas o pasos no formales de la frontera.

El Permiso Especial de Permanencia le permite al Estado colombiano preservar el orden interno y social, evitar la explotación laboral, velar por el respeto de la dignidad humana de los venezolanos, permitiendo la permanencia en Colombia de quienes cumplan con ciertos requisitos.

El PEP le permite al ciudadano venezolano trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio nacional, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano.

Cómo acceder a esta segunda etapa de regularización

Esta es la segunda etapa de regularización a venezolanos que se ejecuta a través del PEP.

El trámite de este Permiso Especial de Permanencia no tiene ningún costo y se puede realizar desde el 7 de febrero de 2018 hasta el próximo 7 de junio 2018, ingresando a la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co

Para tramitar el PEP y garantizar que su solicitud sea estudiada, el ciudadano venezolano debe:

1. Encontrarse en el territorio colombiano al momento de publicarse la Resolución 0740 del 5 de febrero de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Haber ingresado a Colombia por un puesto de control migratorio formal y autorizado en el cual debió haber solicitado que le sellaran el pasaporte. Debe haber ingresado antes del 2 de febrero de 2018.

3. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.

4. No tener medidas de deportación o expulsión vigentes.

Realizar el trámite no garantiza que la solicitud sea aprobada de manera inmediata. El Permiso Especial de Permanencia – PEP, será otorgado por Migración Colombia, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos. Este tendrá una vigencia de 90 días, prorrogables hasta máximo 2 años.

Es importante tener en cuenta que el Permiso Especial de Permanencia – PEP no es una visa, no reemplaza el pasaporte y no es un documento de viaje válido.

Los ciudadanos venezolanos que ya son portadores del PEP no podrán volver a solicitar el documento ante Migración Colombia.

Este nuevo término fue establecido para facilitar el trámite de aquellos que habiendo ingresado de manera regular a Colombia, no lograron acceder a la primera etapa; lo que se busca es que los interesados, y que cumplan los requisitos establecidos en la resolución, puedan permanecer en Colombia de una manera regular velando por el orden y la convivencia en las ciudades receptoras de migrantes.

