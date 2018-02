Una trocha es la esperanza de los venezolanos en Puerto Carreño

A Puerto Carreño están entrando cada día decenas de venezolanos que traen pequeños cargamentos de alimentos y mercancías, las cuales venden a precios bajos para conseguir algún dinero que les permita sobrevivir.

Pero llegar viven un drama terrible, que comienza a las 8 o 9 de la noche cuando emprenden la travesía desde algunos puntos de los estados Amazonas y Apure, viajan dos o tres horas en vehículos y luego toman largos caminos destapados, a veces caminando, para eludir a las autoridades de su propio país.

Pasadas las 4 de la madrugada alcanzan el río Orinoco y tras 1 o 2 horas más en medianas embarcaciones que recogen a migrantes, finalmente llegan a la capital de Vichada.

Pero, según Andrea, una mujer de 32 años que dice ser abogada, pero que no da su nombre porque no quiere represalias, el drama no termina al tocar a Colombia, pues la embarcación deja a los migrantes lejos del puerto, donde ingresan clandestinamente, sin la tarjeta de migración exigida por autoridades colombianas.

Andrea, quien llegó con otras tres mujeres compañeras de trabajo, bajo de la barca con una cubeta de huevos, una talega con carne y otros productos que piensa vender a los colombianos.

Pero debe primero cruzar la rampla, una zona escarpada, de difícil tránsito, muy empinada y rodeada de unas pocas casas humildes. Allí habló con Caracol Radio. Estaba jadeando y con su rostro un tanto demacrado por la odisea, pero agradeció a los colombianos porque con lo que reciba de la venta de sus pocos productos, obtendrá algún dinero para llevar de comer a su familia.

"No hay otra opción, somos profesionales, pero eso ya no sirve de nada en Venezuela, donde la gente tiene que hacer de todo para comer y sobrevivir", señaló Andrea a Caracol Radio.

