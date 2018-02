Dicen que soy un descabezado, no es así, me dedico a mi hogar: Quintero

Juan Fernando Quintero habló en Argentina al canal TYC Sports, aseguró que no tiene 3 kilos de soprepeso y sueña con regresar a la Selección Colombia tras su debut y las buenas sensaciones que dejó en su primer partido con River Plate.

"No jugaba un partido desde noviembre, estaba alto de peso. pero tampoco eran tres kilos como por ahí me di cuenta, sino estuviera bien no me hubieran puesto a jugar, eso es un tema que vivo a diario con los profesores y que ellos ven mi evolución", dijo Quintero al medio argentino.

Sobre un regreso a la Selección Colombia comentó que trabaja día a día y que aprecia mucho al DT José Pékerman.

“No me gusta hablar mucho del tema porque son cosas que influyeron en los extradeportivo, respetando a esas personas, pero me hicieron daño es muchos aspectos, era joven, me cambió la vida rápido, pero estamos acá con un poco más de madurez, no quiero echarle la culpa a nadie, son experiencias vividas uno tiene que reivindicarse y que mejor oportunidad que estar en River Plate”

Sobre su falta de continuidad en los equipos dijo “Uno como joven siempre quiere jugar y cuando no te dan la oportunidad actúas de una forma diferente a la que hoy puedes tener con la madurez, eso hay que aprender, estoy muy contento por esta nueva oportunidad que me da el fútbol quiero aprovecharla al máximo. El concepto que tiene de mi es que soy un descabezado, pero así no es, soy una persona tranquila que me dedico a mi hogar y al fútbol”

