Salida de Armani, situación de Macnelly y la llegada de Fabián Castillo

En entrevista con el programa Wbeimar lo dice, Andrés Botero, presidente de Atlético Nacional contó detalles de la complicada salida de Franco Armani a River Plate, la situación de Macnelly Torres y descartó la llegada de Fabián Castillo.

Franco Armani

Una rescisión de hace pagando de contado, para eso se pone esa cifra y si un equipo quiere llevarse a un jugador debe pagar ese valor, River Plate desde un principio quería bajarle a la cifra, como nosotros no queríamos que se fuera nos ceñimos a la cifra que estaba en el contrato, nos pidieron que les diéramos un plazo para pagar parte de esos 4 millones de dólares, y a pesar que eso no se utiliza fuimos amables.

Armani me llamaba todos los días a decirme que no le fuera a troncar su carrera deportiva, que quería irse para allá, a su país y en un futuro estar en la selección Argentina, entonces hicimos la excepción siempre y cuando nos dieran una garantía de la cifra que quedaba pendiente, el presidente (River Plate) aceptó, llegó el día de la despedida de Armani y al día siguiente me llamó a decirme que no podía darme esa garantía, lo cual me molestó, ahí comenzó a enredarse la negociación. Armani se fue preocupando y molestándose bastante porque pensaba que el negocio se iba a dañar, lo único que estábamos haciendo era defendiendo nuestros recursos.

Finalmente todo se solucionó, pero fueron días intensos, ahora Armani debutó y le fue bien

Fabián Castillo

Es un jugador que venimos siguiendo hace unas semanas, muy interesados en tenerlo acá en nuestro equipo, pero primero se atravesó el Tijuana de México para cómpralo, con ellos tenemos buena relación y les planteamos que si lo compraban que nos lo prestaran por un año y aceptaron, pero el negocio de cayó no sé por qué razón, Castillo estaba desesperado por venir a Colombia y su sueño era Nacional, y hoy llegó una comunicación de club turco que estaba interesado en préstamos ni compras.

Macnelly Torres

Desde finales del año pasado Macnelly mostró su interés de ir a un club del exterior para terminar su carrera, llegó una oferta de un empresario para ir a Colo – Colo de Chile, pero el préstamo era a cero pesos y se descartó, él es un patrimonio del club y no lo podemos regalar, es un jugador muy importante, el tema fue dilatándose y al DT Almirón se le expresó el deseo de Macnelly.

Lógicamente consideramos que aún se puede quedar en el club, tampoco lo vamos a feriar, es un jugador importante y habría que hablar con él para que reconsiderara.

No solo Santa Fe ha hecho propuestas, hay 2 o 3 equipos del país que han hecho ofertas, pero si se va que sea vaya al exterior.

