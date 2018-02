Llaman a juicio disciplinario a Edwin Besaile y Alejandro Lyons

La Procuraduría General de la Nación decidió llamar a juicio disciplinario al gobernador suspendido Edwin Besaile y Alejandro Lyons por las órdenes de pago de cerca de 5.000 millones de pesos a la Funtierra Rehabilitación IPS sin la existencia de un contrato con el departamento. Esto, para realizar el pago de terapias de neurorehabilitación que iban dirigida a niños y niñas.

También formuló pliego de cargos contra los secretarios de salud, Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán.

Al gobernador suspendido se le llama a juicio específicamente por no vigilar y controlar los actos del Secretario de Salud Pareja Aleman, "quien ordenó mediante la Resolución No. 00002, del 13 de abril de 2016, el pago por servicios por $ 1.194.750.000 a Funtierra Rehabilitacion I.P.S., sin que mediara relación contractual con la Gobernación de Córdoba".

Al ex gobernador Lyons también se le formuló cargos por no controlar y vigilar las acciones de su secretario Preciado Lourdy, "quien a través de las Resoluciones No. 001267, de 20 de mayo de 2015; 001516, de 11 de junio de 2015; 002529, de 28 de julio de 2015; 002765, de 6 de octubre de 2015, 005223, de 4 de noviembre de 2015; 005806, de 11 de noviembre de 2015, y 08320, de 15 de diciembre de 2015, ordenó el pago de servicios de salud por valor de $ 3.793.685.048 a Funtierra Rehabilitacion I.P.S., sin que mediara relación contractual con la gobernación".

