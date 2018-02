Descartan intervención en las tasas de interés para controlar créditos

El Gobierno Nacional no es partidario de entrar a regular las tasas de interés para intentar frenar el costo de los créditos de consumo por parte de la banca, aseguró el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien expresó su preocupación por el aumento en la tasa de usura del 0.48% para el mes de febrero alcanzando el tope del 31.52%.

“Nosotros hemos sido de la política de dejar que las normas del mercado operen libremente que no entremos a hacer intervenciones a forzar tasas de interés, porque evidentemente eso también tiene inconvenientes. Si se fija la tasa de interés por decreto naturalmente puede acabar generando un problema peor y es que no haya crédito, que los bancos no presten y que no consideren atractivo el negocio de dar créditos de consumo”, subrayó.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, en diálogo con Caracol Radio, afirmó que es incomprensible que sií el Banco de la República está bajando la tasa de interés y que hoy se encuentra en el 4.5%, los bancos comerciales aumenten los costos de los créditos de consumo.

Añadió que la explicación del sistema financiero es que en diciembre se realizaron algunas promociones para impulsar las compras y bajaron las tasas fuertemente, y que esas promociones se acabaron en enero.

El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, afirmó que con reuniones entre el Ministro de Hacienda y la Banca no se soluciona el problema, porque el sistema financiero no ha expresado su interés de reducir los costos de los créditos de consumo.

Por ello, estimó que se hace imperativo una regulación más fuerte en beneficio de los colombianos.

