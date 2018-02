“Estamos apenas en el primer tiempo”: Defensa de Besaile

Este viernes se realizó la primera audiencia sobre la posible colaboración del senador Musa Besaile en la Corte Suprema de Justicia. Una audiencia reservada que duró un poco más de media hora bajo el total hermetismo de las partes.



Su abogado Jaime Granado, al salir, fue enfático al señalar que no daría mayor información: “se dio inicio al proceso de colaboración con la justicia que es absolutamente confidencial y del cual no puedo decir una palabra”.



Desde diciembre del año pasado Granados radicó la matriz de colaboración que contiene los nombres y los temas sobre los que podría dar información relevante, pero será la Sala Penal de la Corte la que establezca si lo que sabe y puede probar daría paso a beneficios.



Serían varias audiencias las que se realizarían de ser aceptada su colaboración, pero mientras eso se determina, de manera paralela, se adelantará el juicio en su contra por presunta por el Cartel de la Toga.



“El proceso va a ser público, se podrá observar las pruebas que existen y se podrá conocer los argumentos. La Corte tomará una decisión final respetándose el debido proceso entonces estamos apenas en el primer tiempo, así que para mí no es nada fuera de lo normal”, dijo.



Y agregó: “una cosa es lo que la Corte piensa en el primer tiempo y otra cosa es lo que piensa en el segundo tiempo”.

Comentarios