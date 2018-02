Juez cuestionó escrito de acusación en el caso Andrade

En el marco del juicio contra el ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, su defensa hizo algunos reparos al escrito de acusación que presentó la Fiscalía, como la inclusión de dos nuevos delitos.



El juez de conocimiento, el encargado de llevar el juicio, escuchó atento las dudas de la defensa y le dio la palabra a la Fiscalía que prefirió pedir un aplazamiento de la diligencia para analizar con cuidado las discrepancias.



Las partes acordaron que el juicio continuará el próximo siete de febrero y así quedó, pero antes el juez expresó algunos cuestionamientos al escrito de acusación de la Fiscalía.



"Apartes, frases que no deberían estar y luego de leer con cuidado el escrito de acusación hay algunos argumentos que atentan contra las garantias constitucionales".



Al termino de la frustrada diligencia el abogado Jesús Yepes, aseguró que la estrategia de la Fiscalía en este caso no es muy clara y el escrito de acusación, en comparación con la imputación de cargos, parecen escenas de diferentes historias.

