Ni el club ni el técnico cuentan conmigo: Macnelly Torres

Macnelly Torres fue contundente en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el volante barranquillero aseguró que no seguirá más en el equipo, pues "ni el club ni el técnico cuentan conmigo". Torres aseguró que sostuvo una reunión con "gente del equipo", donde la manifestaron que Almirón no lo tendría en cuenta.

"No tengo ninguna queja, pero sí con la directiva, porque no es normal que un dirigente del comité venga y te diga que busque un equipo para que me vaya", declaró molesto el volante de 34 años, quien reiteró que fue avisado muy tarde de su salida.

"Es muy tarde para buscar equipo, ya es tarde para encontrarlo, y hoy no estuve en el partido de superliga porque la decisión fue de ambas partes, como no voy a ser tenido en cuenta por Nacional, no quise arriesgarme a bloquear equipos de Colombia", aseguró Torres, mostrando que no descarta ser cedido a otro equipo del país.

Macnelly Torres fue pretendido a fin del año pasado por Cerro Porteño, equipo que terminó desistiendo en su interés debido al alto pedido de Nacional. Ahora se habla de que la Liga de Quito de Ecuador busca sus servicios.

