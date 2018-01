Vargas Lleras critica la fórmula Liberal; De La Calle le responde

Germán Vargas Lleras criticó duramente la fórmula presidente de Humberto de la Calle y Clara López y la calificó como de extrema izquierda. El candidato aseguró que el liberalismo se equivocó con esa decisión.



“Ahora sí el liberalismo se fue a la extrema izquierda, por errores del pasado como el Proceso 8.000 fue que muchos liberales nos marginamos de esa colectividad. No me explico qué ocurrió, seguramente fue por las angustias electorales, porque es un error”, dijo Vargas Lleras.



Por supuesto las declaraciones de Vargas molestaron a De La Calle. El candidato liberal le respondió que en vez de atacar debe presentar propuestas al país.



“Esa es la táctica de estar generando miedo, poner a Clara López en la extrema izquierda realmente es un chiste y eso no lo cree nadie. Es una vieja táctica que comparte con Álvaro Uribe de llenar de miedo a la sociedad. Seguramente Vargas Lleras a través del miedo quiere coquetearle a los liberales”, dijo.



Clara López terció en la polémica y le pidió a Vargas hacer una campaña limpia. “El candidato Vargas Lleras está sintiendo pasos de animal grande, entonces en vez de controvertir, que haga propuestas como las que nosotros venimos haciendo. No hay que demeritar a los contendores, el debate debe ser con altura”.



Las declaraciones de Vargas Lleras se produjeron en el departamento de Sucre y las de la fórmula presidencial del liberalismo en la Universidad Nacional, en Bogotá.

