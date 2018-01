“Siento temor por lo que pueda ocurrir”: Vargas

El ex magistrado Luis Ernesto Vargas Silva afirmó tener miedo por estar declarando frente al escándalo de Fidupetrol en el que el también ex magistrado de la Corte Constiticional, Jorge Pretelt, es acusado de haber pedido 500 millones de pesos para favorecer en una tutela a esa empresa.



“Siento temor por lo que pueda ocurrir. El hecho de que venga a esta declaración, lo digo con mucho respeto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, no sé qué vaya a ocurrir conmigo y con mi familia. Yo lo único que hice como presidente fue tener esa conversación, grabarla y de ahí en adelante lo único que me gané fue una cantidad de problemas que afectaron muy seriamente mi salud”, dijo.



El ex magistrado también respondió por qué se refirió a él como “perro de Uribe”. Aseguró que fue algo coloquial y que lo dijo porque estaba de acuerdo con todo lo del gobierno del expresidente Alvaro Uribe.



En la mañana, Vargas ratificó que en la Corte Constitucional, Pretelt habló de una reunión con el abogado de Fidupetrol, Victor Pacheco.

