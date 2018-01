La muerte de Mark Salling divide al equipo y elenco de 'Glee'

La noticia de que el cuerpo sin vida de Mark Sallinghabía sido hallado en las inmediaciones del barrio angelino de Sunland, en lo que parecía tratarse a todas luces de un suicidio, ha generado una conmoción en la industria televisiva estadounidense.

Sin embargo, a diferencia de lo que es habitual en este tipo de circunstancias, muy pocos de sus antiguos compañeros de reparto de la serie 'Glee' se han pronunciado al respecto debido a los problemas con la justicia del fallecido actor, que este próximo marzo debía comparecer ante el juez para conocer la sentencia por los cargos de posesión de pornografía infantil de los que se había declarado culpable el pasado diciembre.

Tan solo unos pocos se han atrevido a referirse en términos cordiales al intérprete de 35 años en sus redes sociales, entre ellos Tim Davis, uno de los artistas que trabajó en el departamento musical de la popular ficción de la cadena Fox.

"Hoy hemos perdido a otro de los miembros del reparto de Glee. Sí, él cometió crímenes contra niños. Sí, eran horribles. Pero Mark Salling era un hombre roto, y sin duda una víctima de abusos él mismo. Quería a Mark, y me entristece pensar en la devastación que sentirán sus padres. Por favor, ahorraos vuestros comentarios crueles", escribió Davis en su cuenta de Twitter, a pesar de ser consciente de las ampollas que levantarían sus palabras. "Dejadme ser claro. Sentir compasión por Mark Salling no minimiza en absoluto sus crímenes.Solo digo que no hay por qué añadir más dolor al que ya experimenta su familia. Era su hijo. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra".

Matthew Morrison, el encargado de dar vida al profesor de instituto que montaba un coro formado por un grupo de alumnos de lo más variado, se ha limitado a compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que él aparecía posando junto a Mark Salling y Cory Monteith, otro de los protagonistas de 'Glee' que falleció en 2013 debido a una sobredosis, acompañando la imagen de dos emoticonos de ángeles. Jenna Ushkowitz -Tina en la ficción- recurrió a la sección de comentarios para dejar un emoticono de un corazón roto.

Iqbal Theba, que interpretó al director Figgins en un papel menor, retuiteó la publicación de Morrison añadiendo un comentario de su propia cosecha: "Su muerte me resulta muy dolorosa. Algunos de vosotros puede que solo le conozcáis por sus defectos, pero yo pude conocerle además como una persona que era magnífica en su trabajo y que era amable con mis hijos. Desearía de corazón que hubiese sido capaz de luchar contra sus demonios para resarcirse y salir victorioso. Espero que todos encontremos algún consuelo en los recuerdos amables que conservamos de él".

"Se trata de otra nueva pérdida, muy dolorosa. Dos jóvenes actores, a los que hemos perdido demasiado pronto", apuntó Paris Barclay, uno de los directores habituales de los episodios de 'Glee'.

La actriz Jane Lynch, que trabajó con todas las jóvenes estrellas de 'Glee' mientras ella misma interpretaba a la entrenadora Sue Sylvester, se ha mostrado parca en palabras al recordar a Salling, aunque lo ha hecho con cariño y tristeza.

"Es muy triste, muy trágico", aseguró la veterana artista en unas rápidas declaraciones a TMZ. "Le recordaré como el chico que hizo un vídeo muy dulce al principio de 'Glee' porque estaba feliz de formar parte de la serie. Se trata de una tragedia y tengo el corazón roto".

Por su parte, el resto de actores de la serie como Lea Michele o Naya Rivera -quien mantuvo un breve romance con Salling- han preferido mantenerse en silencio tras su muerte.





