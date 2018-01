Me he visualizado marcando un gol en el Mundial: Falcao

Falcao García, jugador del Mónaco, está con mucha ilusión de jugar su primera Mundial de mayores. El futbolista aprovechó una entrevista realizada por el portal de la FIFA, para dar a conocer que siempre ha soñado con anotar un gol en el máximo certamen de fútbol en el planeta.

"Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí, muchas”, dijo Falcao.

Falcao es consciente que, de no tener inconvenientes físicos, jugará su primer Mundial de mayores en Rusia.

El 'Tigre' hizo parte de ocho partidos en las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo 2018, anotando tan solo dos tantos; cifra que es muy inferior a los nueves goles que marcó en la fase clasificatoria para el Mundial de Brasil.

Al ser cuestionado sobre el primer recuerdo que tiene de la Selección Colombia, el jugador no duda en remarcar uno de los goles más importantes en la historia del equipo nacional. “El gol de Freddy Rincón a Alemania en Italia 90. Yo tenía cuatro años”, afirmó.

“En Colombia lo celebramos todos y tengo un recuerdo fugaz. De hecho, recuerdo más todas las veces que lo vi después, que el momento en el que realmente lo vi. El siguiente Mundial fue en el 94, entonces crecimos viendo ese gol una y otra vez. Vivimos ese gol durante esos cuatro años”, adicionó el jugador samario.

Radamel continúa recordando a los que fueron sus ídolos en la infancia. “De niño admiraba al 'Pibe' Valderrama y a Faustino Asprilla", remarcó.

Falcao recuerda las selecciones a las que apoyó en los mundiales del 2002, 2006 y 2010; citas a las que Colombia no asistió.

“Cuando Colombia no clasificaba a los mundiales, hinchaba por Argentina y Brasil. Eran los equipos a los que seguía. Recuerdo a la Argentina de Gabriel Batistuta y del ‘Burrito’ Ortega; también al Brasil de Ronaldo en el 98", contó el jugador a FIFA.com.

A falta de cuatro meses y medio para el inicio del Mundial, Falcao se concentra en culminar de buena manera la temporada con el Mónaco, equipo que se encuentra en la cuarta posición de la Liga Francesa a doce puntos de Paris Saint-Germain, líder del torneo.

La Selección Colombia enfrentará en partidos amistosos a sus similares de Francia y Australia en el mes de marzo, de cara a su debut el 19 de junio contra Japón en el Mundial de Rusia. El equipo 'tricolor', además, enfrentará en la competencia a Polonia y Senegal.

