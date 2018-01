Tato Sanint: 30 años de “taque taque vino vino” y pasión por el gol

Gustavo Alberto Sanint Alarcón, mejor conocido como 'Tato Sanint', celebra su nacimiento este martes 30 de enero, pero también cumple 30 años al servicio de Caracol Radio.

En diálogo con el periodista Germán Posada, “La Voz de Oro de Colombia” recordó a sus mentores en los medios de comunicación y confesó cuáles son los momentos más emotivos como narrador de partidos de fútbol de los mundiales:

"Tengo un recuerdo muy lindo de Italia 90 con el gol de Toto Schilaci, que fue un suplente y terminó siendo el goleador del Mundial. Más recientemente, el gol de James Rodríguez en Brasil. Lo que yo hago no lo llamo trabajo sino pasión", señaló en la entrevista.

Sanint se refirió a Caracol Radio como una universidad, y señaló "Hoy en día no tengo sino gratitud con una empresa que me lo ha dado todo. Me ha dado la posibilidad de conocer el mundo, de estar en cualquier escenario deportivo al lado de los equipos nacionales y al lado de la Selección Colombia. Caracol es una empresa que ya está tatuada en mi corazón".

