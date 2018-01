“Yo me entero de que me dicen ‘Buldócer’ en la imputación de cargos”: Bula

El pasado 24 de enero en la Corte Suprema de Justicia, el ex senador Otto Bula declaró sobre el denominado Grupo Buldócer, esos congresistas que habrían ayudado a quitarle obstáculos a Odebrecht para que se quedara con los grandes proyectos.



Al respecto, Bula afirmó que con el único que siempre tuvo contacto fue con Bernardo ‘Ñoño’ Elías, y que por lo que él le decía tuvo conocimiento de un grupo de congresistas que lo ayudaban a adelantar gestiones, pero nunca supo cómo los llamaban. Y que solo conoció el nombre de uno de ellos: Antonio Guerra de la Espriella.



“Es que yo me entero que me dicen ‘Buldócer’ a mí en la imputación de cargos. Nunca me enteré de que me dijeran ‘Buldócer’ o que había un grupo de congresistas que ellos los denominaban ‘Buldócer’, no tenía conocimiento. En lo único que soy claro doctor, yo solamente hablaba con el senador Elías, a mí me decía que había senadores que le colaboraban y el único nombre que me dio siempre fue el del senador Antonio Guerra”.



El magistrado auxiliar del despacho de Patricia Salazar –quien adelanta varios casos por Odebrecht en el alto Tribunal- lo cuestionó específicamente por las afirmaciones del empresario Federico Gaviria, quien acusó a Bernardo Miguel Elías, Musa Besaile, Antonio Guerra, y Antonio Benedetti como miembros de dicho grupo.



“Por decirle algo, Musa Besaile, creo que en esa época -2012-, ni siquiera se llamaba con Bernardo Elías; Armando Benedetti, no sé si hace parte o no de la Comisión de Presupuesto, no tengo ni idea”, aseguró.



Pero en esta declaración, Bula también se refirió a las presiones que según el magistrado mencionó el ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade por parte de los parlamentarios con debates de control político para la aprobación el otrosí de Ocaña – Gamarra de esa megaobra.



“Mire doctor –respondió-, los debates de control político y de las presiones no sé, y no las creo. Le repito, las reuniones del señor Elías con el señor Andrade y con los ejecutivos de Odebrecht eran sociales, cordiales, de vinos, de Whisky, de comida. Y además, sabía el doctor Andrade a qué iba, qué tema iba a tratar, y muchas veces llevaba las soluciones para esas inquietudes que tenían”, dijo.



Esta es la segunda declaración que rinde el ex congresista por Odebrecth y la diligencia se hizo ante el senador Guerra de la Espriella pues se quería ahondar sobre su presunta participación en el “Grupo Buldócer”. La primera declaración la rindió ante la Corte pero en el marco del proceso del senador suspendido Bernardo Ñoño Elías también por la multinacional brasilera.



Aunque el principio de oportunidad de Bula se cayó, la Fiscalía lo está reformulando y mientras tanto él ha seguido colaborando con sus testimonios.

