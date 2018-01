“Las reuniones con Andrade eran sociales, de vinos y de Whisky”: Bula

El pasado 24 de enero en la Corte Suprema de Justicia, el ex senador Otto Bula declaró sobre el denominado Grupo Buldócer, esos congresistas que habrían ayudado a quitarle obstáculos a Odebrecht para que se quedara con los grandes proyectos.

En la declaración, respondiendo las preguntas de la Corte, Bula se refirió a las presiones que según el ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade hicieron los parlamentarios para la aprobación el otrosí de Ocaña – Gamarra de esa megaobra.

“Mire doctor –respondió-, los debates de control político y de las presiones no sé, y no las creo. Le repito, las reuniones del señor Elías con el señor Andrade y con los ejecutivos de Odebrecht eran sociales, cordiales, de vinos, de Whisky, de comida. Y además, sabía el doctor Andrade a qué iba, qué tema iba a tratar, y muchas veces llevaba las soluciones para esas inquietudes que tenían”, dijo.

Bula dijo también que el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, señalaba a un grupo de congresistas que le colaboraban haciendo gestiones, pero que solo le mencionó al congresista Antonio Guerra de la Espriella –quien hizo presencia en la audiencia-.

“Lo que es que yo me entero que me dicen ‘Buldócer’ a mí en la imputación de cargos. Nunca me enteré de que me dijeran ‘Buldócer’ o que había un grupo de congresistas que ellos los denominaban ‘Buldócer’, no tenía conocimiento. En lo único que soy claro doctor, yo solamente hablaba con el senador Elías, a mí me decía que había senadores que le colaboraban y el único nombre que me dio siempre fue el del senador Antonio Guerra”.

Aseguró que cree que Musa Besaile para la época de la aprobación del contrato de estabilidad jurídica para el concesionario de la Ruta del Sol, del cual es socio mayoritario Odebrecht, –año 2012-, no se hablaba con Bernardo ‘Ñoño’ Elías, y que no está seguro de que Armando Benedetti hiciera parte de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que era la que les interesaba.

