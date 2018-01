Organismos europeos preocupados por uso de monos y humanos en pruebas

La comisión Europea pidió a Alemania que tome medidas urgentes para investigar a los fabricantes de automóviles de su país.

“"Estamos impactados por la noticia como todo el mundo. Tomamos nota del objetivo de las autoridades alemanas de investigar el asunto y esperamos que lo hagan”, señaló en rueda de prensa el portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas.

Las directivas de Volkswagen prometieron consecuencias internas y manifestaron que las pruebas no fueron éticas. El director general del grupo, Matthias Muller, afirmó que “hay cosas que simplemente no se hacen”.

El encargado de las relaciones públicas de ese grupo, Thomas Steg, manifestó al diario Bild que él fue informado sobre la intención de hacer los ensayos pero pidió que no se llevaran a cabo en humanos y la asociación decidió llevarlo a cabo con monos.

El gobierno alemán aseguró que las pruebas no tienen ningún tipo de justificación y también llevará a cabo una investigación al respecto.

