“Terminar el conflicto con el Eln será un reto mayor" The New York Times

El hecho aparece en la edición impresa del diario The New York Times, que señala que en el país existe un gran contraste actualmente, con la con Farc convirtiéndose en partido político, lanzando la candidatura de Rodrigo Londoño y el Eln incrementando sus ataques.

La publicación asegura que terminar el conflicto con esa guerrilla será un desafío más complicado que el que representó acabarlo con las Farc.

Destaca que es un grupo con una ideología más fuerte y con menos jerarquía, lo que hace que mientras algunos integrantes estén en la mesa de diálogo, otros continúen cometiendo crímenes.

Especialistas consultados por el diario manifiestan que podría presentarse una escalada de violencia tras la suspensión de los diálogos y consideran que estas conversaciones ya pasarán al siguiente gobierno.

Mientras el Eln seguirá dando pasos erráticos en diferentes direcciones. The New York Times dice que un ejemplo de eso es que el comunicado publicado el domingo en el que el Frente Urbano se atribuía los atentados, no era conocido por todos los integrantes de esa guerrilla.

