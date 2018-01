La sensual manera de dormir de Emily Ratajkowski

Para nadie es un secreto que Emily es una bomba sexi y cada que publica una imagen en su cuenta de Instagram sus seguidores enloquecen, y esta vez no fue la excepción, pues la modelo ha publicado una fotografía en la que está acostada en su cama y tapa solo la parte inferior de su cuerpo con una sabana y con uno de sus brazos sus senos.

Vea también: La caleña que deslumbra en 'La Voz' de Francia

La imagen la acompaña con el texto “Not getting out of bed” que en español quiere decir “no salir de la cama”.

Con pocas horas de publicación la imagen cuenta con millones de ‘me gusta’ y comentarios en los que halagan su belleza.

Para los que dicen y ¿Quién es ella? pues le recordamos que Emily se hizo famosa tras salir, casi desnuda, en el video de la canción ‘Blurred Lines’ de Robin Thicke y T.I., Pharrell.

Comentarios