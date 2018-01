Otra actriz confiesa haber sido víctima de Harvey Weinstein

La actriz chilena, Leonor Varela, dio una entrevista al medio de su país La Segunda y contó que también tuvo que enfrentar, en varias oportunidades, comportamientos inapropiados cuando estaba iniciando su carrera en Estados Unidos.

“Yo creo que a todas nos ha tocado. Pero estoy viendo la mejor manera de verbalizar y contar mi experiencia. Tuve mucha suerte, soy fuerte y no dejaré que me traten como objeto”, mencionó la actriz chilena.

Varela se dio a conocer en Estados Unidos por su actuación en ‘Cleopatria’ “cuando llegué a EE.UU. con Cleopatra yo estaba en un póster sensual en todas las paradas y sé que Weinstein tomó el teléfono y llamó a mi agente. Me dieron cuatro películas solamente por verme en ese póster, sin conocerme. Yo hice una película con ellos, un western, pero nunca me sentí cómoda jugando ese juego. Cuando habían cenas, yo no iba. ¿Y cuál es el precio que pagué por eso? Nunca más me volvieron a contratar. Tenía un contrato por cuatro películas e hice una”, señaló.

Además, mencionó que ella siempre ha estado en contra de llegar a hacer objeto sexual y, por eso, rechazó una gran suma de dinero que le ofreció la revista ‘Playboy’ para aparecer en su portada.

