A Ordóñez le tocó decirle adiós a su formula vicepresidencial

En las últimas horas el ex procurador oficializó que el pastor David Name Orozco, no seguirá acompañándolo como fórmula a la vicepresidencia dado que si llegase a ganar la consulta, su segundo al mando sería el que quede en segundo lugar en votos.

Existe la duda si habiendo recorrido el país y recogido las firmas anunciando a Name como su fórmula, existe algún impedimento jurídico para cambiarlo en caso de que sea necesario.

Name fue la cabeza de la recolección de firmas del ex procurador con quien además lideró las marchas en defensa de la familia y en contra de los acuerdos de paz.

