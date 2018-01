Santos suspende diálogos con ELN

Luego de las últimas acciones adelantadas por la guerrilla del ELN contra la Policía Nacional en la costa Caribe el presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del nuevo ciclo de diálogos de paz.

“He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones”, aseveró Santos.

El mandatario consideró que “el Gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad de paz, que no puede ser vulnerada por la coyuntura política”.

El jefe de Estado agregó: “Los hechos son tozudos y el comportamiento del ELN me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina RABIN: Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo”.

El presidente Santos ordenó a las Fuerzas Armadas “máxima determinación” frente a las acciones contra la guerrilla del ELN luego de tomar la decisión de suspender el inició del quinto ciclo de negociaciones”.

