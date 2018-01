De la Calle se ofrece como opción de la paz de Colombia frente a la derecha

Gonzalo Domínguez Loeda

Bogotá, 29 ene (EFE).- Humberto de la Calle llega a las elecciones presidenciales de este año no sólo como candidato del Partido Liberal Colombiano, sino también como el aspirante que busca garantizar la paz con las FARC, que él mismo negoció, frente a los dos nombres de la derecha: Germán Vargas Lleras e Iván Duque.

"No tengo ninguna vacilación en responder que hay una protección jurídica (al acuerdo de paz), pero no podemos ser ingenuos: un presidente adverso al camino de la implementación de los acuerdos, casi que no necesita decirlo, basta con el viejo truco de colocarlos (acuerdos) en el ultimo cajón", dijo De la Calle en una entrevista con Efe.

Entre esos adversarios al acuerdo de paz sitúa a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe, principal opositor y fundador del Centro Democrático, cuyo candidato a las elecciones del 27 de mayo es Iván Duque.

Sin embargo, Duque acudirá a una consulta para unificar su candidatura con las de los conservadores Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.

"Unos (del Centro Democrático) han dicho que lo van a volver trizas (el acuerdo); su candidato, el doctor Iván Duque, es más moderado en las formas, pero no en el fondo porque insiste en que la guerrilla debe ir a la cárcel en vez de acudir a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que no deben participar en política, ese es el corazón, las coronarias del acuerdo", aseguró.

Por ello, considera que el acuerdo de paz "está en riesgo" pero no sólo por los opositores uribistas, sino también porque Germán Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017, también "lo ha colocado en la agenda de discusión".

Ante esa situación, considera que es necesario buscar una coalición de diferentes fuerzas que apoyaron la paz entre quienes incluye al exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, apoyado por una plataforma de centro-izquierda, así como a los exalcaldes de Bogotá Clara López y Gustavo Petro (izquierda), y de Santa Marta Carlos Caicedo.

De momento esa opción no parece viable, si bien considera que retomará el diálogo tras las elecciones legislativas del 11 de marzo.

El candidato liberal, que cuenta con una amplia trayectoria política que le llevó a ser vicepresidente, ministro de Gobierno y a tener un destacado rol en la Asamblea Constituyente de 1991, también promete tomar medidas contra la corrupción en caso de llegar a la Presidencia.

"Este no es un problema de derecho penal, sino de la supervivencia del sistema (...) No es un hecho marginal porque está muy ligado al sistema político", comentó De la Calle, quien agregó que la corrupción "es una relación mezclada de presiones y gratificaciones".

Por eso y para frenarla propone "refinar la acción punitiva", uso de la tecnología en profundidad -"hoy la ruta del dinero se sabe"- y mayor cultura porque "un corrupto nunca recibe sanción social".

"Lo que me propongo es trabajar con el Congreso en un esquema de mutuo respeto (...) el congresista que pida gratificaciones y 'mermelada' (dinero o cargos) lo saco de mi oficina y generamos una situación muy tensionante y crítica, pero que es la única manera porque se necesita crear un temblor en ese edifico de la corrupción", explica.

Tan presente está la corrupción en Colombia, que De la Calle considera que en la campaña de 2018 se podría dar una situación similar a las dos anteriores, cuando presuntamente la constructora brasileña Odebrecht financió la carrera electoral de Juan Manuel Santos y del uribista Óscar Iván Zuluaga.

"De esa firma creería que no pero pueden ser otras, siempre hay un asedio", comentó De la Calle.

El candidato, al que las encuestas no le son particularmente favorables y le otorgan entre el 5 y el 7 % de los votos, también se opone a retomar las aspersiones de los cultivos de coca con glifosato, suspendidas desde 2015.

"Llevamos 40 años fumigando y el efecto ha sido nulo, los cultivos se mueven de un lugar a otro, rebrotan matas de coca, hay represión social frente a personas (los cocaleros) que son campesinos y que tienen un problema social enorme", aseguró.

Por eso propone la sustitución voluntaria de cultivos, una medida que "no es nueva" pero que se ha puesto en práctica por primera vez desde el fin del conflicto con las FARC.

"No es fácil, es costoso, es difícil, pero es el mejor camino (...) Tiene que haber programa de sustitución y desarrollo agrario", consideró.

En caso de que las propuestas de De la Calle calen en el electorado colombiano, el 27 de mayo pasará a una segunda vuelta que se celebrará el 17 de junio.

