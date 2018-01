El M5S incluye en sus listas para las generales a académicos e investigadores

Roma, 29 ene (EFE).- El antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S), que encabeza las preferencias de voto para las elecciones generales de Italia del 4 de marzo, presentó hoy a sus candidatos para la Cámara de los Diputados y el Senado, entre los que se encuentran expertos académicos, investigadores y científicos.,El candidato a primer ministro del M5S, Luigi Di Maio, anunció los nombres en un acto celebrado en Roma, horas antes de que concluya este lunes el plazo para que los grupos políticos

Entre los aspirantes se encuentran el almirante Rinaldo Veri, la científica del Centro Nacional de Investigación de Italia Maria Domenica Castellone, el presidente del Foro italiano de Discapacidad, Vincenzo Zoccano; la socióloga y miembro de la Red italiana Ecovillaggi, que trabaja en defensa del medioambiente, Cinzia Boniatti, o la criminóloga Paola Giannetakis, experta en la lucha contra la violencia machista.

"Nuestro objetivo es dotar a Italia del mejor grupo parlamentario que haya tenido nunca. Hoy os presento a un grupo de supercompetentes", afirmó Di Maio.

Según las encuestas más recientes, el M5S podría obtener en los comicios de marzo alrededor de un 30 % de los apoyos, pero concurre en solitario y los sondeos indican que puede quedar superado por la coalición de derechas formada, entre otros, por el conservador Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y la xenófoba Liga Norte, de Matteo Salvini, que acogería cerca de un 34 % de las papeletas.

Con estas listas, la formación fundada por el cómico Beppe Grillo pretende sumar apoyos y conquistar al 47 % del electorado que aún está indeciso, según una encuesta publicada el sábado por el diario "La Repubblica".

"Forza Italia y la Liga Norte se roban los votos mutuamente. Cuando crece el partido de Berlusconi, baja el de Salvini y viceversa. Los únicos que crecen cuando aumenta la participación somos nosotros", subrayó.

También ha presentado en las últimas horas sus listas esta coalición de derechas, que no cuenta con Berlusconi, pues está inhabilitado para ejercer cargo público por su condena por fraude fiscal en 2013.

El líder de la Liga Norte, Salvini, concurre a las elecciones en Milán y en Liguria, mientras que la líder del ultraconservador Fratelli d'Italia -también coaligado-, Giorgia Meloni, lo hará en Roma.

Además de ellos, las listas cuentan con otras personalidades como el portavoz de Forza Italia en la Cámara de los Diputados en la última legislatura, Renato Brunetta, el miembro de la Liga Norte Roberto Calderoli o el estrecho colaborador de Meloni, Ignazio La Russa.

El gubernamental Partido Demócrata (PD), liderado por Matteo Renzi, aprobó sus listas el sábado con candidatos fieles a Renzi, como el primer ministro en funciones, Paolo Gentiloni, el ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, o el de Interior, Marco Minniti.

La elección, sin embargo, no estuvo exenta de polémica y de hecho una minoría encabezada por el ministro de Justicia, Andrea Orlando, no participó por considerar que no se había contado con ellos para las votaciones.

Las encuestas dan al PD un apoyo de cerca del 25 %, lejos del 40 % que registró en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

