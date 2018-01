Se confirma la relación entre Dakota Johnson y Chris Martin

Aunque la relación sentimental entre la actriz Dakota Johnson y el cantante Chris Martin todavía no ha sido confirmada oficialmente por sus dos protagonistas -pese a que ambos han ofrecido ya varias muestras que no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de su vínculo-, el actor Don Johnson se ha encargado personalmente de hacerlo por ellos al expresarse en términos muy positivos sobre el hombre que ha conquistado el corazón de su famosa hija.

"Es un tipo encantador. Le conozco personalmente y, la verdad, siempre quieres que tus hijos sean felices, sea de la forma que sea. Ese es el objetivo, esa es la clave. Además, [Chris] es un músico de gran talento. Le vi en concierto, poco después de que empezaran a salir, en un pequeño local de Los Ángeles llamado 'Troubador' y fue un momento memorable", ha revelado el exmarido de Melanie Griffith al diario The Sun para, a continuación, constatar la buena marcha del idilio entre Dakota y el líder de la banda Coldplay, que salió a la luz el pasado mes de octubre.



"Desde el primer momento supe que [Chris] era lo suficientemente bueno para ella. Me dije: 'Este hombre tiene algo especial'", ha asegurado orgulloso.



Además de haberse atribuido la responsabilidad de trasladar la historia de amor entre Dakota y Chris del plano de la especulación al de la realidad, el veterano intérprete -quien estuvo casado en dos ocasiones con Melanie, primero en 1976 y luego entre los años 1989 y 1996- ha hecho gala de una actitud similar a la de su exmujer al afirmar que no tiene intención alguna de ver las escenas subidas de tono que protagoniza su hija en la saga 'Cincuenta sombras de Grey'.



"No he visto ni un solo fotograma de ninguna de esas películas. Le prometí a ella misma que jamás lo haría", ha explicado en la misma conversación, poniendo de manifiesto que ninguno de los padres de Dakota podrá felicitarla por su trabajo en la trilogía de películas basada en las novelas de E. L. James.



Las declaraciones pronunciadas ahora por el protagonista de la mítica serie 'Corrupción en Miami' también corroborarían las informaciones que surgieron hace semanas sobre la posibilidad de que Chris Martin hubiera conocido ya a buena parte de la familia de su pareja -incluida su abuela Tippi Hedren-, pero de momento sigue sin despejarse la incógnita de si Dakota y la exmujer del intérprete, Gwyneth Paltrow, han sido ya presentadas.

