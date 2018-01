Kate Winslet lamenta las "malas decisiones" de trabajar con ciertos cineastas

La actriz Kate Winslet ha admitido que lamenta las "malas decisiones" que tomó al haber trabajado con ciertos cineastas, si bien no los mencionó directamente.

La actriz británica se refirió a "directores, productores y hombres de poder que durante décadas han sido galardonados y aplaudidos", durante una intervención anoche ante críticos de cine en Londres, sobre la que hoy informan los medios británicos.

Winslet, protagonista de películas como "Titanic" o "The Reader" ("El lector") -por el que ganó su único Óscar-, trabajó en el pasado con el productor Harvey Weinstein y recientemente lo hizo con el director Woody Allen, en la película "Wonder Wheel" ("La noria de Coney Island").

A finales del año pasado, Weinstein fue acusado de acoso sexual por numerosas actrices, algo que el productor ha negado, mientras que Allen fue acusado hace años por su hija adoptiva Dylan Farrow de abuso sexual cuando ella era pequeña, un asunto que ha vuelto a salir a la luz en las últimas semanas.

"Me doy cuenta de que no podría estar aquí esta noche y guardarme los arrepentimientos amargos que he tenido por las malas decisiones de trabajar con personas que hubiera preferido no haber hecho", admitió la actriz de 42 años, que calificó de "valientes" a las mujeres que hablaron sobre los abusos.

"Sé que permanecemos unidos al esperar que este momento de la historia dé paso a una transformación en el futuro para las próximas generaciones", subrayó Winslet.

La actriz fue criticada el año pasado por no haber querido entrar a comentar las acusaciones de Dylan Farrow sobre su padre.

