Tema de Bruno Mars, Grammy de mejor canción del año

"That's What I Like", un tema interpretado por Bruno Mars, ganó hoy el Grammy a la mejor canción del año, que premia a los compositores.

El tema está compuesto por el mismo Bruno Mars, además de Philip Lawrence, Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus y Jonathan Yip.

Mars subió al escenario para recibir el premio acompañado por todo su equipo de compositores, a los que dijo conocía "desde hace más de una década".

"Es la primera vez que venimos todos juntos a recoger un premio", agregó el intérprete, y calificó como un "honor" compartir el galardón con sus "hermanos".

En la categoría había cinco nominados, entre ellos el "remix" de "Despacito" interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee y la colaboración de Justin Bieber.

También estaban nominados "4:44", interpretado por el rapero Jay-Z; "Issues", interpretado por Julia Michaels, y "1-800-273-8255", interpretado por Logic con Alessia Cara y Khalid.

El anuncio de los premiados fue hecho durante la gala de los Grammy convocada esta noche en el Madison Square Garden de Nueva York, ciudad a la que llegó este año la ceremonia después de quince años de ausencia, coincidiendo con el 60 aniversario.

El tema interpretado por Bruno Mars estaba considerado como uno de los candidatos con más posibilidades de ganar, aunque los críticos habían apuntado el hecho de que la Academia de Grabación no suele premiar a un número tan alto de compositores.

Por eso también figuraba como candidato favorito el tema "4:44" de Jay-Z, lo que le iba a permitir hacer historia por convertirse en el primer rapero que gana la canción del año de los Grammy.

