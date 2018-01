El Wanderers chileno quiere espantar sus fantasmas ante el peruano Melgal

El Santiago Wanderers chileno quiere espantar los fantasmas que lo han envuelto en los últimos meses, cuando cayó a la segunda división, y disfrutar este martes de un revulsivo frente al Melgar peruano, al que recibirá en la jornada de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

El decano del fútbol chileno, fundado en 1892, ha estado de espaldas a la fortuna desde que ganó la Copa Chile 2017, que le dio la clasificación a la Libertadores, pues luego perdió la categoría y la semana pasada fue goleado por el Colo Colo (3-0) en la definición de la Supercopa del fútbol local.

Aunque los dirigentes mantuvieron al técnico Nicolás Córdova, la inversión y los refuerzos han sido escasos para esta temporada, en que la meta casi exclusiva es la vuelta a la serie de honor.

No obstante, los jugadores no han pensado en echar por la borda la Copa Libertadores, pues se trata un torneo "que no todos los días se vive", como afirmó el defensa argentino Ezequiel Luna, capitán del equipo.

"Sabemos que el Melgar se va a jugar todas sus 'chances' y saldrá a ganar, pero nosotros tenemos que dar vuelta la página", remarcó. "Ojalá podamos ganar por una diferencia que nos dé tranquilidad para el partido de vuelta", cerró.

El Melgar llegó a Chile la noche de este domingo con una delegación de dieciocho jugadores y tres bajas por lesión, incluida la de su capitán, Ysrael Zúñiga, que sufrió un desgarro en el muslo izquierdo.

El técnico mexicano Enrique Meza entregará la responsabilidad de la conducción a su compatriota Omar Tejeda y la de los goles al argentino Bernardo Cuesta.

El conjunto de Arequipa viene con el antecedente de haber goleado por 3-0 al Once Caldas colombiano, en un amistoso jugado la semana pasada.

El zurdo argentino Emanuel Biaccuchi, volante ofensivo del Melgar, comentó antes de emprender el viaje que ese triunfo les dejó "satisfechos", aunque matizó que "siempre" van a tener "algo que corregir" y recalcó: "Con todo el respeto que se merece el rival, vamos a ir a Chile a ganar".

Alineaciones probables:

Santiago Wanderers: Gabriel Castellón; Bernardo Cerezo, Ezequiel Luna, Mario López, Juan Soto; Adrián Cuadra, Luis García, Kevin Valenzuela, Marco Medel; Enzo Gutiérrez y Rafael Viotti.

Entrenador: Nicolás Córdova

Melgar: Diego Penny; Giancarlo Carmona, John Narváez, Mimzun Quina, Nilson Loyola; Alexis Arias, Patricio Arce, Emanuel Bianccuchi, Omar Tejeda; Joao Villamarín y Bernardo Cuesta.

Entrenador: Enrique Meza

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera, auxiliado por sus compatriotas Fanchescoli Chacón y Lubin Torrealba

Estadio: "Elías Figueroa Brander", de la ciudad chilena de Valparaíso

Hora: 21.30 (00.30 GMT del miércoles).

