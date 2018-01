Representante de Pastore dice que el PSG está dispuesto a analizar ofertas

El representante del centrocampista argentino del París Saint Germain Javier Pastore, su compatriota Marcelo Simonian, aseguró hoy que el club francés estaría dispuesto a analizar una "oferta real" para el traspaso de su futbolista.

Simonian subrayó que el PSG preferiría quedarse con Pastore, pero informó de que el club parisino "no se opondría a una solución que represente la felicidad" del medio argentino, en declaraciones recogidas por la cadena italiana "Sky Sport".

Dichas afirmaciones se producen después de que Pastore manifestara el pasado sábado su disponibilidad a marcharse a la liga italiana para contar con más protagonismo, y después de que el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, confirmara su interés en el futbolista.

"Quiero aclarar algo. El PSG no querría vender a Pastore, no está en el mercado. Pero en el hipotético caso de una oferta real, el PSG no se opondría a una solución que represente la felicidad de Javier", aseguró Simonian.

El representante del "Flaco" destacó además que su cliente tiene un vínculo muy fuerte tanto con el presidente del PSG, el qatarí Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, como con el director deportivo, el portugués Antero Enrique.

"Todos en el PSG le quieren, de Nasser a Antero. Nadie haría algo para perjudicar su alegría. Lo repito, todos le quieren", afirmó Simonian.

Pastore, nacido en Córdoba (Argentina) hace 28 años, ya jugó en la liga italiana entre 2009 y 2011 con el Palermo, un club con el que disputó 86 partidos y marcó 16 goles.

Esas dos grandes temporadas provocaron el interés del PSG, que le fichó en 2011 a cambio de cerca de 43 millones de euros.

