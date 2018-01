Márquez se muestra satisfecho de la jornada a pesar de una caída

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una leve caída prácticamente al final de la jornada de entrenamientos en el circuito malasio de Sepang, se mostró muy contento con el desarrollo de la misma y con el resultado -séptimo- a pesar del percance.

Márquez lamentó el accidente y comentó en la nota de prensa de su equipo que sucedió al final del día "tras montar un neumático nuevo y empezar a llover un poco, lo que ha hecho que perdiera el tren delantero en la curva dos, sin que estuviera forzando, aunque no es demasiado importante".

A pesar de todo Marc Márquez aseguró que estaba "muy contento". "Hemos dado algunos pasos adelante y me he sentido muy bien con la moto; especialmente por la tarde, cuando hemos puesto todo en su sitio y he logrado mi vuelta rápida en el momento que la temperatura era más elevada", dijo.

"Además de continuar el trabajo con el motor y la puesta a punto, hoy hemos probado un nuevo carenado -muy parecido al de Ducati y denominado 'hammerhead' o cabeza de martillo- y, cuando haces este tipo de pruebas, tienes que ajustar un poco el equilibrio de la moto", reconoció el piloto de Repsol Honda.

"Tendremos que rodar más para obtener más datos y acostumbrarnos a rodar con él -con el carenado- ya que hay algunas cosas en las que debemos seguir mejorando -áreas de la puesta a punto-, pero hasta el momento estoy contento con nuestro ritmo y creo que estamos trabajando bien", afirmó el vigente campeón del mundo de MotoGP.

