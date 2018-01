Gilberto Santa Rosa: "La música no debe ser un artículo desechable"

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ene (EFE).- Tras cuarenta años de carrera, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa dijo a Efe que, ante los intensos y frenéticos cambios que vive la industria del disco, hay que evitar que la música "se convierta en un artículo desechable".

"No cambió de hace diez ni quince años, sino de cinco. Ha habido un cambio dramático y a una velocidad increíble. Todos los días hay plataformas nuevas, todos los días hay maneras nuevas de comunicar la música... Yo soy de los que piensa que hay que rescatar lo mejor de los dos mundos: lo mejor de los medios tradicionales y lo mejor de las nuevas tendencias", reflexionó en una entrevista telefónica.

"Porque hay cosas de la vieja escuela que funcionan y que inclusive son insustituibles (...). Creo que lo mejor es mezclar las dos tendencias para poder llegar a la gente, para que la música no se convierta a la larga en un artículo desechable: que uno oiga una canción y ya no la quiera oír más. Eso es lo que no debe pasar", añadió.

Gilberto Santa Rosa actuará el próximo jueves en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, dentro de los actos por el 20 aniversario de la sala angelina Conga Room y como parte de una gira estadounidense que tendrá paradas en ciudades como Nueva York, Miami o Dallas.

Conocido como "El caballero de la salsa", el boricua continúa en 2018 con la gira "40 y contando", con la que conmemora los que, según bromea, son sólo sus "primeros" cuarenta años como músico.

"Estoy muy entretenido, me he divertido cantidad. Es muy gratificante ir a los lugares, ver a la gente cómo disfruta la música, cómo la gente se envuelve en esa celebración", dijo sobre un tour que en 2017 ya le llevó a países como España, Colombia, República Dominicana o Costa Rica.

"Y pasan cosas muy bonitas. Por ejemplo, recibí un regalo muy simpático en las Islas Canarias (España) de una fanática que me hizo una galleta con la carátula de todos mis discos", recordó.

El cantante de temas como "Conteo regresivo" o "Conciencia" dijo que, echando la vista atrás por el retrovisor a su larga trayectoria, se siente realizado pero también con estímulos para seguir adelante.

"Es una satisfacción muy grande porque dices 'caramba, no me equivoqué' en el momento en que tomé la decisión de decir 'voy a seguir este camino para que sea mi manera de vivir'", opinó.

"Tenía un talento que yo pensé que me podía servir de algo, y me sirvió para hacer una vida entera, para conseguir logros, para conocer el mundo", agregó.

Santa Rosa explicó que en su familia no había ningún cantante, por lo que la televisión se convirtió en su "ventana a la música" hasta que formó su primer dúo en la escuela cuando todavía era un niño.

"Así descubrí el fragor de cantarle al público, que reaccionara y te aplaudiera", describió.

También subrayó que Puerto Rico es una tierra extraordinariamente musical, no solo en cuanto a la salsa sino también en música clásica o en el género urbano que ahora arrasa con "Despacito" como máximo exponente.

"Yo creo que tiene que ver, para el creyente, con que el Señor cuando repartió la tierra dijo: 'Caramba, esta isla me quedó pequeña, voy a darle talento para que se defienda'", bromeó.

"Si vas a la historia de nosotros, la música y las artes en general han sido una constante", apuntó.

Por último, Santa Rosa reflexionó sobre las dificultades que atraviesa Puerto Rico, especialmente tras los graves desastres provocados por el huracán María del año pasado.

"Todavía está en plena recuperación, pero Puerto Rico, a pesar de todo, es un país que se levanta de sus peores momentos. Tengo mucha fe en que nos podremos levantar. Yo nací, me crié y vivo ahí (...). Por eso puedo decir con toda franqueza que pienso que hay un ánimo nacional de poder superar esto", finalizó.

