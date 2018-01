Ecuador negocia ajuste de fórmulas y costos para contratos de preventa crudo

El Gobierno ecuatoriano, a través de la Empresa Pública Petroecuador, continúa el proceso de revisión de los contratos petroleros de largo plazo con las empresas Petrotailandia, Unipec y Petrochina, informó hoy el Ministerio de Hidrocarburos.

En un comunicado, relató que esta semana, durante reuniones realizadas con las empresas Petrochina y Unipec, "hubo consenso en dos puntos respecto a los contratos" suscritos durante la administración del Gobierno anterior.

Así, mencionó que en temas de fórmulas, se consensuó el "concepto de utilizar el indicador Coque 40 más un diferencial", con lo que "se viabiliza la aplicación de la fórmula reemplazando el indicador Coque 70, que dejó de publicarse, por lo cual se tuvo inconvenientes para la facturación".

En temas de transporte, se acordó aplicar el criterio de economía de escala para los fletes, "por lo que se ha convenido en la utilización de indicadores de flete de barcos de mayor volumen".

"Con este criterio se sincera el flete y se aplica un valor acorde a los volúmenes transportados. Es decir, a mayor volumen, menor costo por barril transportado", explicó en el escrito.

Detalló que estos cambios se realizaron dentro del marco contractual que mantiene Ecuador con las empresas.

Se prevé que, tras los trámites internos, se aplique, tanto la nueva fórmula como el cálculo del costo de transporte, en los próximos cargamentos de crudo.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, señaló que la revisión de las condiciones de los contratos de largo plazo es unas de las prioridades del sector, ya que es necesario regresar al mercado internacional y lograr precios reales para el petróleo y mayor beneficio para los ecuatorianos.

"Aún quedan otros aspectos contractuales que revisar en los próximos días. Estamos seguros (de) que con la apertura que han demostrado Petrochina, Unipec y Petrotailandia, habiendo entendido el punto de vista de nuestro país, llegaremos a acuerdos en los plazos previstos", expresó.

De esta forma, el Gobierno ecuatoriano avanza con resultados positivos en la revisión de las condiciones contractuales, pactados durante el Gobierno anterior, para los contratos de compra venta de petróleo a largos plazos vigentes con: Petrochina International Co. Ltd. (Petrochina), Unipec Asia Co. Ltd. (Unipec) y PTT International Trading Pte. Ltd. (PTT), anota en el escrito.

El crudo es el principal producto de exportación de Ecuador, que forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

