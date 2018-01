Pastore asegura que se plantea dejar el PSG para tener más minutos

El centrocampista argentino del París Saint-Germain Javier Pastore se refirió a su salida del club durante este mercado invernal de fichajes con el objetivo de tener más minutos y poder formar parte de la selección argentina que dispute el próximo Mundial.

"Si no voy al Mundial por quedarme aquí no me lo perdonaré. No estaba en la última convocatoria porque no juego aquí, es normal. Argentina tiene muchos jugadores que están mejor", indicó tras el duelo de anoche contra el Montpellier (4-0).

"Aquí tengo que esperar a que alguien se lesione para poder jugar un partido", agregó.

Pastore reconoció que todavía no ha tomado una decisión, pero dijo que está hablando con el club para que le facilite la salida.

"Depende también del club al que vaya a ir. No quiero irme a toda costa. Si me voy es para ir a Italia, una liga que conozco bien y que me gusta mucho. Mi esposa está allí y para mi la familia es importante. Vamos a intentar encontrar un acuerdo con el club en los próximos días", aseguró el jugador de 28 años.

Pastore fue el primer gran fichaje de los propietarios cataríes del PSG, procedente del Palermo. Su elevado salario, 700.000 euros mensuales, puede ser un problema para su salida en este mercado invernal, que se cierra el próximo miércoles.

