El australiano Jay McCarthy, el primero que gana en casa

El australiano Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) se convirtió en el primer corredor local en ganar la prueba Cadel Evans Great Ocean, del calendario UCI WorldTour, al imponerse al esprint con un tiempo de 4 horas y 4 minutos.

McCarthy se impuso al italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors) y al sudafricano Daryl Impey (Mitchelton-Scott), que era el gran favorito tras ganar el Tour Down Under, tras los 116,6 kilómetros de recorrido disputados en unas condiciones infernales con temperaturas de 41 grados y una muy alta humedad.

"El calor y la humedad de Queensland me favorecen y después de un mes aquí he llegado en una gran forma y he podido ganar", dijo McCarthy.

El corredor australiano se convierte así en el cuarto ganador en cuatro ediciones.

- Clasificación

.1. Jay McCarthy (AUS/Bora-Hansgrohe) 4:04:00

.2. Elia Viviani (ITA/Quick-Step Floors) m.t.

.3. Daryl Impey (RSA/Mitchelton-Scott) m.t.

.4. Dries Devenyns (BEL/Quick-Step Floors) m.t.

.5. Simon Gerrans (AUS/BMC Racing) m.t.EFE.

