Alicia Keys celebra cumpleaños previo a los Grammy

La galardonada con 15 Grammy, y su esposo, Swizz Beatz, recibieron el jueves un reconocimiento de la rama de productores e ingenieros de la Academia de la Grabación. También era el cumpleaños de Keys por lo que los medios presentes en la celebración le cantaron para desearle feliz cumpleaños en la alfombra roja.

Leer También: Mujer que se hace pasar por muñeca sexual es sensación en las redes

Keys sintió que el momento fue surreal pues estaba siendo reconocida el día de su cumpleaños, por los Grammy y en su ciudad natal, muy cerca de donde creció en el barrio de Hell's Kitchen.

“Estoy como, OK, van a preparar los Grammy y van a empezar con mi cumpleaños. Mi esposo y yo (estamos) siendo reconocidos simultáneamente en el momento más prestigioso y van a seguir avanzado a partir de ahí y será una semana fabulosa. Realmente siento que esto fue hecho para mí”, dijo Keys.

Leer también: El antes y después de la cantante Alicia Keys

Beatz señaló que pocas cosas pueden ser mejores que ser reconocido con su esposa. Dijo que los premios para ambos son “una celebración a la vida de ella, pero también una celebración a nuestra vida como creativos”.

Los éxitos de Keys incluyen "Girl On Fire", ''Fallin'", "No One", ''A Woman's Worth" y "Superwoman", muchos en honor a las mujeres fuertes. La personalidad de la TV Gayle King estuvo presente en el reconocimiento a Keys y dijo que sus canciones son especialmente relevantes.

“Alicia Keys es muy buena para hacer himnos para las mujeres", dijo King. "Es el ejemplo viviente de lo que el poder de una mujer debería ser. Lo hace todos los días. Ella lo hace y lo dice”.

Comentarios