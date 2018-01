La oposición siria confirma que no participará en la conferencia de Sochi

Viena, 27 ene (EFE).- El coordinador general de la Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN), que representa gran parte de la oposición siria, Naser Hariri, confirmó hoy que su grupo no acudirá a la conferencia de "diálogo nacional" para Siria, organizada por Rusia en Sochi el lunes y martes que viene.,"Tras un voto democrático en el seno de la Comisión hemos decidido no acudir a Sochi", declaró Hariri en una rueda de prensa celebrada en la capital austríaca tras dos días de negociaciones so

"Tras un voto democrático en el seno de la Comisión hemos decidido no acudir a Sochi", declaró Hariri en una rueda de prensa celebrada en la capital austríaca tras dos días de negociaciones sobre el proceso de paz en Siria.

La conferencia en esa ciudad rusa, con unos 1.600 delegados, contarán con la presencia de Turquía, que respalda a la oposición siria, pero también con Irán, aliado del régimen de Bachar al Asad, al igual que Rusia, anfitrión de la cumbre.

"La participación (en Sochi) fue lo último que debatimos. Nosotros debatimos para qué sirve Sochi, lo que es, cómo puede ser conectado con el proceso de Ginebra y cuál es el papel de la oposición", dijo Hariri.

La oposición pero también la ONU se han mostrado críticos con la conferencia de Sochi, ya que temen que se socave la vía multilateral de Naciones Unidas para encontrar una solución a la crisis siria.

El coordinador general de la CSN agregó que la oposición siria cree que el diálogo nacional en Siria debe suceder en un período de transición política, en cuyo marco se debe elaborar una nueva Constitución.

"Nuestro esfuerzo es alcanzar una solución política, basada en las condiciones internacionales de referencia", como el llamado "proceso de Ginebra", auspiciado por la ONU y basado en la resolución 2254 de su Consejo de Seguridad de 2015, que exige un alto el fuego y una solución dialogada para el conflicto.

Por otra parte, Hariri acusó hoy a Rusia, el principal actor militar extranjero en Siria, y al régimen del presidente Bachar al Asada de impedir las negociaciones.

"El régimen confía en la solución militar, no tiene voluntad de encontrar una solución política y negociada. El sangriento régimen sigue con sus crímenes en Siria", denunció el líder opositor.

Representantes del régimen y de la oposición siria se reunieron el jueves y viernes de esta semana en Viena, por separado, con el mediador de la ONU, Staffan de Mistura, en la novena ronda de negociaciones para Siria.

"Estoy gravemente preocupado por la situación sobre el terreno en todas sus dimensiones: política, de seguridad, humanitaria y de derechos humanos", advirtió De Mistura anoche tras estas reuniones.

Es que una vez más, poco y nada ha avanzado en el proceso para terminar con la guerra en Siria, que dura ya siete años, y que ha causado unos 400.000 muertos y millones de desplazados.

