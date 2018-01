Estos son los ministros que más se mueven en redes sociales

Caracol Radio conoció la evaluación que realizó la Presidencia de la República sobre el comportamiento de los ministros del gabinete del presidente, Juan Manuel Santos, en sus redes sociales desde el primero de enero al 12 de diciembre de 2017.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria lidera el manejo del Twitter, mientras que el ministro de las TIC’s, David Luna, es el más destacado en Facebook. EL viceministro del Interior, Luís Ernesto Gómez, es el funcionario de este nivel más exitoso en las redes sociales.

En los gráficos se puede observar el movimiento que tuvieron en cuanto a la cantidad de tuits y post publicados, el total de interacciones con los colombianos, las publicaciones exitosas y los temas con los que interactuaron con la ciudadanía.

Como se movieron los ministros en Twitter

Según el informe, el ministro de Salud Alejandro Gaviria el que tiene la cuenta más exitosa de Twitter, en el último año publicó 704 tuits, que motivaron 142.945 likes, fue retuiteado 64.634, por lo que obtuvo 207.579 interacciones, esto quiere decir que cada publicación tuvo en promedio 295 reacciones de la ciudadanía.

Le siguen en este ranking el ministro de las Tecnologías, David Luna, quien publicó 1.953 tuits, lo que generó 136.878 reacciones entre likes y retuits, con un promedio de 70 por cada publicación.

Luego se ubica el ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, quien publicó 2.777 tuits, generando 88.745 reacciones de los usuarios, con un promedio de 32 por cada publicación.

Siguen en el ranking los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; del Interior, Guillermo Rivera; de Educación, Yaneth Giha; de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga; de Justicia, Enrique Gil Botero; de Trabajo, Griselda Restrepo; de Minas, Germán Arce; de Vivienda, Camilo Sánchez y de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Ministros como la de Cultura, Mariana Garcés; de Defensa, Luís Carlos Villegas o la canciller, María Ángela Holguín, se han negado a abrir cuentas en redes sociales.

En cuanto a los viceministros, el que más se destaca es el viceministro del Interior, Luís Ernesto Gómez, quien de acuerdo con el informe, “es el de más interacciones en Twitter y Facebook, uno de los funcionarios del Gobierno más exitosos en redes sociales debido a sus buenas prácticas”.

Como se movieron los ministros en Facebook

De acuerdo con el informe conocido por Caracol Radio, este ranking lo lidera el ministro de las TIC’s, David Luna, con un total de 962 publicaciones en el último año, que logró 104.398 interacciones con la ciudadanía con un promedio de 109 por cada post.

Le sigue la ministra de Trabajo, Giselda Janeth Restrepo, hizo 340 publicaciones, obtuvo 9.500 reacciones de los usuarios con un promedio de 28 por cada uno de sus post.

Luego está el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien hizo 215 publicaciones para un total de 14.216 reacciones de los colombianos, con un promedio de 66 por cada post.

Le siguen en el ranking los ministros de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga; de ambiente, Luís Gilberto Murillo; de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Vivienda, Camilo Sánchez y de Educación, Yaneth Giha.

Que publican los ministros en las redes sociales

De acuerdo con el informe, el ministro Alejandro Gaviria maneja su cuenta de Twitter de manera muy personal, “en donde sobresalen los tuits acerca de su enfermedad, además de los trinos en donde comparte sus ideologías, críticas y pensamientos. El funcionario no suele publicar información sobre su gestión en MinSalud”.

En Caracol Radio, el ministro Gaviria dijo sobre el manejo de sus redes sociales que, “primero manejo mi Twitter personalmente, nunca nadie ha puesto un tuit, lo he hecho yo personalmente, me gusta también interactuar, cuando alguien me hace una pregunta o tiene una inquietud yo respondo”.

“Publico enlaces a artículos académicos, pongo artículos literarios que me gustan, los fines de semana desde hace un año y medio, pero más después de mi enfermedad me gusta compartir poemas también, comentar sobre hechos noticiosos”, explicó.

El ministro de las TIC’s, David Luna, quien lidero el conteo de Facebook y el segundo en Twitter, publica temas relacionados con su gestión en el ministerio. “Los temas que registran más interacciones de los ciudadanos son: Zonas WiFi, Bajemos el tono, Puntos Vive Digital y la CumbreAP”.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, tercero en publicaciones en Facebook, publica sobre la paz, “es el tema que genera más interacciones en las redes sociales del ministro Guillermo Rivera”. Tuvo además publicaciones destacadas relacionadas con la visita del Papa Francisco a Colombia.

Dijo en Caracol Radio trata de manejar las cuentas, aunque por temas de tiempo también se apoya en su equipo de comunicaciones. “Intentamos publicar videos, para que la gente tenga un mayor atractivo para observar los contenidos, necesitamos ser muy pedagógicos sobre los proyectos de ley y las discusiones frente a los mismos”.

El viceministro Gómez recuerda que la era digital con un bajo costo permite una difusión eficiente de la información, por lo que invita a los funcionarios públicos a usar las redes sociales y “compartir de forma auténtica con la ciudadanía”.

El ministro Gaviria reconoce que las redes sociales llegaron para quedarse, recuerda que, “gobernar es también educar” y que estos mecanismos sirven para interactuar con los colombianos.

En esto coincide con el ministro Rivera, quien considera que, “a los funcionarios les pagan porque los critiquen”, señala que hay una exposición publica que es necesaria y cree que las redes son un instrumento para poner la cara a la ciudadanía.

