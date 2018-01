Lizcano pedirá a la Corte Suprema ser escuchado en versión libre

El legislador del Partido de La U asegura que nunca tuvo relación laboral con el Luis Gustavo Moreno y que por eso pide celeridad en la investigación en su contra.

Al conocer que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar en su contra por el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, el senador Mauricio Lizcano, expidió un comunicado en el que asegura que no tiene relación alguna con este lío jurídico y que nunca tunca a Luis Gustavo Moreno como su abogado.

“Pediré a la Corte Suprema de Justicia que me escuche en versión libre y que cite al exfiscal Gustavo Moreno, antes de su extradición. Reitero que no conozco al ex fiscal Gustavo Moreno Rivera y siempre he contado con abogados honorables entre los que se encuentra el Dr. Yesid Reyes y Carlos Solórzano”, dice Lizcano.

El legislador indica que es el más interesado en que se investigue todo lo que está pasando para aclarar de una vez que no tiene nada que ver con el escándalo en el que se hacían millonarios cobros a congresistas y excongresistas para ser favorecidos jurídicamente en sus procesos.

Lea el comunicado completo:

Comunicado a la opinión pública

Senador Mauricio Lizcano.

Con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación preliminar, me permito comunicar lo siguiente:

Soy el más interesado en que los jueces y el país tengan certeza de que no estoy involucrado con el llamado “Cartel de la Toga”, por esta razón ante los rumores periodísticos sobre el contenido de las declaraciones Gustavo Moreno, hace tres meses envié una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que solicité que se iniciara una investigación por este caso. Hice un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, entidad que respondió el 7 de diciembre de 2017 lo siguiente: “El señor Gustavo Moreno Rivera, en el trámite de principio de oportunidad, no ha referido conducta delictiva que le pudiere ser a ud. atribuida” situación que también se ha reiterado en dos declaraciones del ex fiscal Moreno. Pediré a la Corte Suprema de Justicia que me escuche en versión libre y que cite al exfiscal Gustavo Moreno antes de su extradición. Reitero que no conozco al ex fiscal Gustavo Moreno Rivera y siempre he contado con abogados honorables entre los que se encuentra el Dr. Yesid Reyes y Carlos Solórzano. Comprendo que abrir una investigación preliminar es un acto natural de la Corte Suprema, pero pido de la forma más respetuosa que la investigación sea rápida para aclarar este tema lo más pronto posible.

