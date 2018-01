Parlamento de Honduras rechaza haber trastocado reforma de Ley de Presupuesto

El Parlamento hondureño negó hoy haber trastocado la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto y solicitó una rectificación del texto publicado en el diario oficial La Gaceta por estar incompleto.

La aclaración de la Cámara se produce después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA denunciara esta misma mañana la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto fue trastocada en su texto, lo cual calificó como "un delito", y anunció una investigación para identificar a los responsables.

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó en rueda de prensa que "no hay ningún dolo, no existe mala intención y no se ha querido cambiar el espíritu de la Cámara Legislativa, pues lo que se aprobó y lo que se publicó inicialmente por error no cambia".

Zambrano señaló que el Congreso Nacional envió a la Empresa Nacional de Artes Gráficas una "fe de errata" en la que solicita "una rectificación" del texto publicado, porque "por error involuntario se obviaron varios renglones" de la reforma aprobada.

El portavoz de la Maccih, Juan Jiménez,explicó en otra comparecencia ante la prensa que "el texto publicado en La Gaceta, se ha falseado; es decir, se ha defraudando la voluntad del soberano del Congreso Nacional introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero, esto no es un error, no es una errata, es un delito".

Jiménez enfatizó que el texto de la ley publicado en La Gaceta "no fue lo que aprobó el pleno del Congreso Nacional, esto ha sido insertado y se tiene que hacer una investigación de carácter penal".

Dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Honduras fueron reformados el pasado 18 de este mes por el Congreso Nacional en su anterior legislatura, lo cual, según la Maccih, busca "frenar" las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del legislativo, Mauricio Oliva.

Zambrano, diputado del gobernante Partido Nacional, indicó que el rectificar el texto de la ley "no altera el espíritu" de la reforma a la Ley del Presupuesto, que ordena al Tribunal Superior de Cuenta (TSC) "una auditoría, fiscalización e investigación especial" sobre los "fondos manejados desde el Congreso Nacional para proyectos sociales" desde el año 2006.

El Tribunal Superior "va a determinar en su investigación si algún funcionario ha incurrido en los tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil y penal", añadió.

El diputado oficialista insistió en que en la publicación del texto solo "se obviaron algunas líneas" pero eso "no altera el espíritu" de la reforma que, según la Maccih, busca "frenar" las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del legislativo, Mauricio Oliva.

"Aquí el tema principal de esta reforma es la auditoría e investigación (...), eso es invariable, eso no varía aunque se obviaron tres líneas al momento de lectura", enfatizó.

Al consultado sobre la denuncia de la Maccih, Zambrano dijo que no se puede permitir que se señale que desde el Congreso Nacional "se está cometiendo un ilícito".

"No podemos permitir que se señale malas intenciones, acciones de dolo o que se quieran señalar que desde acá se está cometiendo un ilícito, eso no lo podemos aceptar", subrayó.

Más temprano, el portavoz de la Maccih dijo que la reforma de un texto aprobado por el Congreso Nacional "es un hecho gravísimo que podría suponer la comisión de delitos contra la fe pública, contra la administración pública y contra la forma de gobierno".

Anunció que la Maccih y el Ministerio Público integrarán un equipo de expertos para "investigar penalmente" el caso para dar con los responsables de "esta suplantación de la voluntad popular" al trastocar la ley.

