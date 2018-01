Nieto de exdictador dominicano reitera denuncia de "invasión" de haitianos

El nieto del exdictador dominicano Rafael L. Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo, acudió hoy, para sorpresa de muchos, a actos con motivo del 205 aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, donde reiteró la supuesta "invasión" de haitianos al país.

En declaraciones a periodistas en la Catedral de Santo Domingo, donde se ofició una misa en memoria de Duarte, Domínguez Trujillo afirmó que la República Dominicana vive en la actualidad "una invasión" de haitianos "pacífica y no pacíficamente".

En ese sentido, llamó a honrar a los padres fundadores dominicanos "que nos legaron esta hermosa patria".

El nieto del ajusticiado dictador, quien en diciembre pasado anunció sus aspiraciones presidenciales con promesas de "refundar" el país para enfrentar males como la corrupción, se acercó hoy, además, con un grupo de simpatizantes a las proximidades del Altar de la Patria, donde reposan los restos de los Duarte y de los otros dos fundadores, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

Algunos personas expresaron en las redes sociales su sorpresa por la presencia de Domínguez Trujillo en los actos que varias instituciones realizaron hoy en honor de Juan Pablo Duarte en escenarios como la Catedral y el Altar la Patricia, mientras que otros la rechazaron.

El pasado 6 de diciembre Ramfis Domínguez Trujillo fue proclamado candidato a la Presidencia por el Partido Esperanza Democrática, aún no reconocido por la Junta Central Electoral (JCE), ante decenas de simpatizantes que se reunieron en un hotel de la capital dominicana. "Este país no se divide en trujillistas y antitrujillistas; a mi no me inquieta una dictadura que pasó hace 60 años. A mi me preocupa la dictadura de hoy, la que han conformado los poderes del Estado para someter al pueblo dominicano", exclamó entonces el político.

"Yo no vengo a ponerme las botas de Rafael Trujillo, yo vengo a ponerme las botas de Ramfis Domínguez Trujillo", dijo parafraseando al expresidente Joaquín Balaguer.

Rafael L. Trujillo, considerado uno de los peores dictadores de América Latina, gobernó la República Dominicana con puño de hierro desde 1930 hasta su ajusticiamiento el 31 de mayo de 1961.

Comentarios