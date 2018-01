El Gobierno argentino pide "superar los antagonismos" de la última dictadura

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Claudio Avruj, pidió hoy "superar los antagonismos" generados durante la última dictadura (1976-1983) y trabajar en la convivencia en el país austral e insistió en que el Ejecutivo "nunca" avaló la teoría de los "dos demonios".

"Falta que los perpetradores reconozcan lo hecho y también que se hable con precisión, porque se estigmatiza de ambos lados. La democracia siguió trabajando con las Fuerzas Armadas, que no son lo mismo hoy. Ese prejuicio hay que quitarlo completamente de la sociedad", dijo en una entrevista con radio Blue.

En ese sentido, defendió los actos para conmemorar a los militares y civiles asesinados en ataques guerrilleros en democracia que ha iniciado el Ejército este año y apuntó que "es una acto de recordación, que no hiere, que no daña: simplemente es un homenaje a gente que murió en función de una violencia de la Argentina que nos hizo mucho daño".

Según Avruj, el Gobierno de Mauricio Macri nunca avaló la "teoría de los dos demonios" a la hora de abordar lo ocurrido durante el régimen cívico-militar porque se trata de "una construcción que implicó, desde lo político, generar muchísimo más antagonismo" y pidió dejar de instalar ese "falso debate".

"Lo que necesitamos entender es que Argentina vivió un clima de violencia inusitado" en el que tuvieron responsabilidades muchos actores de la política, la sociedad civil, las Fuerzas Armadas y los grupos terroristas", agregó.

Así, aseguró que "no hay un plano de igualdad" entre las dos partes del conflicto porque "el terrorismo de estado es condenable".

Aunque, en términos históricos, 40 años es "muy poco tiempo", "merecemos sentarnos a hablar de otra manera, de entender qué nos pasó, cuáles fueron las causas, las consecuencias", consideró.

Avruj también fue consultado por las declaraciones del jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, quien en una entrevista publicada en el diario Clarín el pasado domingo afirmó que "con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación" para "superar ese capítulo con mayúscula".

El secretario de Derechos Humanos dijo hoy que hay un sector de la sociedad que reclama lo mismo pero apuntó que no está de acuerdo con el término "reconciliación" a nivel estatal porque corresponde al ámbito "estrictamente personal".

"Como valor aspiracional es fundamental que todos trabajemos para ello en función de una convivencia sana de la sociedad argentina", pero con "lo que representó el terrorismo de estado" en ese periodo, "no hay ningún funcionario que pueda perdonar en el nombre de nadie", declaró.

"Hay que superar los antagonismos de los años 70. No podemos ahondar esa diferencia", aseguró Avruj, quien insistió en la importancia del rol de la Justicia para que los procesos terminen "lo antes posible" y se emitan "las sentencias que corresponda".

"Pero el término reconciliación va a ser imposible en tanto en cuanto los genocidas no reconozcan lo hecho y no pidan perdón por lo hecho", añadió.

En cuanto a la polémica que despertó la decisión de la Justicia de concederle en diciembre la prisión domiciliaria al expolicía argentino Miguel Etchecolatz, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, Avruj dijo comprender el "malestar" de los vecinos de la ciudad bonaerense de Mar del Plata donde el represor fijó su domicilio.

"A mí, en lo personal, no me gustaría tenerlo de vecino, pero por el otro lado lo que tengo que reconocer y tenemos que entender es que la prisión domiciliaria no conculca la pena, la cambia de lugar" y es un "derecho de la Justicia", sentenció.

