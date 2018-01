La excusa de Trump por retuitear a grupo de ultraderecha británico

El presidente Donald Trump pidió disculpas por retuitear unos videos antimusulmanes de un grupo de extrema derecha británico que crearon tensiones con Londres.

"No sabía quiénes eran (…) Si usted me dice que son gente racista horrible, ciertamente me gustaría disculparme", dijo el mandatario en una entrevista de la televisión británica ITV difundida este viernes.

"Hice un retuit. Cuando haces esos retuits puedes causar problemas porque nunca sabes quién los inició", argumentó.

Trump fue consultado porque Morgan acusó al inquilino de la Casa Blanca de causar "una gran angustia y enfado en mi país, porque Britain First son esencialmente un montón de racistas, fascistas".

"No lo sabía", respondió el presidente, según extractos de esta entrevista que se será difundida en su totalidad el próximo domingo.

Los mensajes fueron ‘retuiteados’ a finales de noviembre, lo que provocó la molestia de la primera ministra británica Theresa May, quien calificó la maniobra de "error", a lo que Trump respondió invitándola a meterse en sus asuntos.

