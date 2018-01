J.G. Vásquez: Mis libros tratan de preguntar qué hacemos con nuestros muertos

Para el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, sus libros parten de "la conciencia de la presencia del pasado entre nosotros", así como de preguntar "qué hacemos con nuestros muertos", según explica en el documental "Vida y ficción", que fue presentado hoy en el Hay Festival de Cartagena.

El documental fue realizado por los escritores españoles José Ovejero y Edurne Portela, y en él, Vásquez afirma que en su trabajo se pregunta con frecuencia qué hacer "con las violencias pasadas, que han marcado nuestras vidas presentes".

"Todo esto tiene relación con una cierta conciencia de que el pasado no ha pasado, de que el pasado está con nosotros, quiere decir que el pasado vive con nosotros, el pasado moldea nuestros momentos presentes y es esta la única manera en la que yo entiendo", agrega en la cinta.

Por ello, Vásquez considera que escribe "en buena parte" para preguntarse y aclararse a sí mismo "esas preguntas" y "comprender las maneras en que nuestras violencias pasadas, las violencias que hemos sufrido colectivamente o en carne propia se van heredando, se van transmitiendo sus consecuencias, van pasando de generación en generación".

"Nuestros poderes activos en nuestro mundo, muchas veces tienen como gran proyecto la supresión de recuerdos incómodos, de memorias incomodas que tienen que ver con nuestra historia colectiva", subraya el escritor de "La forma de las ruinas" y "El ruido de las cosas al caer".

Al ahondar en sus intereses, comentó que siempre han partido "de momentos de recuerdo conflictivo", tanto propios como ajenos y de "ese momento bellísimo en que le puedo pedir a alguien que ha visto cosas que yo no he visto, que conoce el pasado como no lo conozco yo".

