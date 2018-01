Un libro desvela los detalles de los "asesinatos selectivos" de Israel

El periodista israelí Ronen Bergman describe en su nuevo libro la crónica de los "asesinatos selectivos" de Israel, desde los tiempos del pre-Estado y durante los setenta años siguientes, con sorprendentes revelaciones.

El autor del recién publicado "Rise and Kill First" detalla, entre otros puntos, que uno de lo intentos de asesinato del líder de la Organización para la Liberación de Palesina (OLP) Yaser Arafat, a bordo de un avión comercial, fue abortado en el último momento.

Según Bergman, en 1982 Ariel Sharon, en aquel entonces ministro de Defensa, ordenó al Ejército israelí derribar un avión de pasajeros si se confirmaba que el dirigente palestino estaba en él.

Esa operación se canceló, pero, según el periodista, se trató tan solo de uno de los muchos asesinatos planificados a lo largo de la historia israelí.

Para acabar con Arafat se formó un equipo especial, cuyo nombre en código era Dag Maluaj (pescado salado, en hebreo), relata Bergman al diario "The Times of Israel" en una entrevista publicada hoy, pero el ataque al avión acabó no produciéndose porque "un grupo de heroicos oficiales lo impidió".

A la pregunta de si Sharon al final logró matar a Arafat, quien murió por una no muy clara enfermedad en 2004, el autor indica en su libro que, si supiera la respuesta, tampoco podría escribirla, ya que el censor militar "me prohíbe hablar del asunto".

Bergman sí cita a Sharon en su libro diciendo "Dejadme hacer las cosas a mi manera".

Señala que el "momento de la muerte de Arafat (en noviembre de 2004) es peculiar, justo después del asesinato por parte de Israel del jefe espiritual de Hamás, el jeque Ahmed Yasin", ocurrido en marzo.

"Lo que sí se puede decir con seguridad es que Sharon se quería deshacer de Arafat, a quien veía como a una 'bestia con dos piernas'", asevera Bergman, de acuerdo con "The Times of Israel".

Tras ocho años de trabajo, mil entrevistas y acceso a documentos nunca antes hechos públicos, el periodista revela también que los servicios secretos israelíes, el Mosad, mataron al dirigente del Frente para la Liberación de Palestina (FPLP) Wadie Hadad, jefe del secuestro del avión de Air France que salió de Tel Aviv con 248 pasajeros en julio de 1976, con pasta de diente envenenada.

La pasta contenía una toxina letal desarrollada en el Instituto Israelí para la Investigación Biológica, en Nes Ziona.

"Cada vez que Hadad se cepillaba los dientes, una pequeña cantidad de la toxina letal penetraba las membranas mucosas de su boca y se introducía en su torrente sanguíneo", escribe Bergman.

Hadad murió en un hospital de Alemania del Este en 1978.

