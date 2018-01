"Origen" sigue imbatible pero amenazado por la saga "Cincuenta sombras"

"Origen", de Dan Brown, sigue siendo el libro favorito de los lectores, pero el inminente estreno de la nueva película de la saga "Cincuenta sombras de Grey" ha renovado el interés por la obra de E.L.James.

Así, el último libro de la saga erótica de James se ha vuelto a colar en las listas de más vendidos de Argentina, México y Brasil, aunque "Origen" lidera las ventas en Colombia, México y Portugal y aparece en los primeros puestos en las de Argentina, Brasil y Reino Unido.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Olga" - Bernhardd Schlink (Diógenes).

2.- "Tyll" - Daniel Kehlmann (Rowohlt).

3.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

4.- "Flugangst 7A" - Sebastian Fitzek (Droemer).

No ficción:

1.- "Ein Leben ist zu wenig" - Gregor Gysi (Aufbau).

2.- "Die Kunst des guten Lebens" - Rolf Dobelli (Piper).

3.- "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" - Axel Hacke (Kunstmann).

4.- "Verheimlicht - vertuscht - vergessen 2018" - Gerhard Wisnewski (Kopp).

Fuente: Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta).

2.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana).

3.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

4.- "Mas Oscuro (Grey 2)" - E.L. James (Grijalbo).

No ficción:

1.- "Educar para Sentir, Sentir para Educar" - Pilar Sordo (Planeta).

2.- "Emoción y sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta).

3.- "La Dieta del Metabolismo Acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo).

4.- "Un Lider en Vos" - Isela Costantini (Sudamericana).

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "Mais Escuro. Cinquenta Tons Mais Escuros Pelos Olhos de Christian - Volume 2" - E. L. James (Intrínseca).

2.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro).

3.- "O Homem Mais Feliz da História" - Augusto Cury (Sextante).

4.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta).

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "O Livro de Jô Uma Autobiografia Desautorizada - Volume 1" - Jô Soares e Matinas Suzuki Jr (Companhia das Letras).

3.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

4.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown - (Planeta).

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random).

3.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta).

4.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez - (Penguin Random).

No ficción:

1.- "Camas y famas" - Daniel Samper - (Penguin Random).

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili (Planeta).

3.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Penguin Random House).

4.- "El poder de la decencia" - Sergio Fajardo (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "La última raya" - Javier Jorge (Autor-Editor).

2.- "Historias de un naufrago hipocondriaco" - Defreds. Jose A. Gómez Iglesias (Espasa).

3.- "Defreds en estado puro" - Defreds. Jose A. Gómez Iglesias (Espasa).

4.- "Idiotizadas: de cuentos de hadas a empoderhadas" - Moderna de pueblo (Planeta).

No ficción:

1.- "El rey ante el espejo" - Ana Romero (La Esfera de los Libros).

2.- "Memoria del comunismo" - Federico Jiménez Losantos (La Esfera de los Libros).

3.- "Las recetas de adelgaza para siempre" - Angela Quintas (Planeta).

4.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Woman in the Window" - A.J. Finn (William Morrow).

2.- "Beneath a Scarlet Sky" - Mark Sullivan (Lake Union).

3.- "Little Fires Vereywhere" - Celeste Ng (Penguin).

4.- "Iron Gold" - Pierce Brown (Del Rey).

No ficción:

1.- "Fire and Fury" - Michael Wolf - (Henry Holt).

2.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne).

3.- "Sapiens" - Yuval Noah Harari (Harper).

4.- "Grant" - Ron Chernow (Penguin).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse t.4; l'enfant perdue" - Elena Ferrante (Gallimard)

2.- "Couleurs de l'incendie" - Pierre Lemaitre - (Albin Michel).

3.- "Et moi, je vis toujours" - Jean D'Ormesson (Gallimard).

4.- "T'en souviens-tu, mon anais?" - Michel Bussi - (Pocket).

No ficción:

1.- "Et vous avez eu beau temps ? la perfidie ordinaire des petites phrases" - Philippe Delerm (Seuil).

2.- "Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard).

3.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes).

4.- "La communaute" - Raphaëlle Bacqué y Ariane Chemin (Albin Michel).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Follia maggiore" - Alessandro Robecchi (Sellerio).

2.- "Quando tutto inizia" - Fabio Volo (Mondadori).

3.- "Il lato oscuro dell'addio" - Michael Connelly (Piemme).

4.- "La grande truffa" - John Grisham (Mondadori).

No Ficción:

1.- Contro il sacrificio. Al di là del fantasma sacrificale" - Massimo Recalcati (Cortina Raffaello).

2.- "La parola ai giovani - Dialogo con la generazione del nichilismo attivo" - Umberto Galimberti (Feltrinelli).

3.- "L'ordine del tempo" - Carlo Rovelli (Adelphi).

4.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

2.- "Cura Mortal" - James Dashner (Vergara & Riba).

3.- "Mi negro pasado" - Laura Esquivel (Suma).

4.- "Más oscuro. Cincuenta sombras más oscuras contada por Christian" - E.L. James (Grijalbo).

No ficción:

1.- "Patria 1. De la revolución de Ayutla a la Guerra de Reforma 1845-1858" - Paco Ignacio Taibo (Planeta).

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta).

3.- "Querido dinero: te odio y te quiero" - Fernando Ruiz, Marcelo Romo, René Cárdenas y Mauricio Mastropiero (Planeta).

4.- "2018 La salida" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta).

Fuente: Librería El Sótano.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora).

2.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora).

3.- "Águas profundas" - Robert Bryndza (Alma dos Livros).

4.- "Terra de Sonhos" - Nora Roberts (Edições Chá das Cinco).

No ficción:

1.- "Uma Farmácia Natural em Sua Casa" - Lisa Joanes (Manuscrito Editora).

2.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates).

3.- "A Arte Subtil De Saber Dizer Que Se Foda" - Mark Manson (Desassossego).

4.- "Colesterol - Mitos e Realidade" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Life of Crime" - Kimberley Chambers (HarperCollins).

2.- "I'll Keep You Safe" - by Peter May (Riverrun).

3.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press).

4.- "Why Mummy Drinks" - Gill Sims (HarperCollins).

No Ficción:

1.- "Fire and Fury" - Michael Wolff (Little, Brown).

2.- "Me. You. A Diary" - Dawn French (M Joseph).

3.- "Women & Power: A Manifesto" - Mary Beard (Profile).

4.- "Lost Connections" - Johann Hari (Bloomsbury).

Fuente: "The Sunday Times".

Comentarios