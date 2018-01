Cineastas panameñas apoyan denuncias contra abusos sexuales en la industria

Cineastas panameñas dijeron hoy estar de acuerdo con el "despertar" que se ha dado con las denuncias sobre acoso sexual en la industria cinematográfica a nivel internacional, y respaldaron a las mujeres que han indicado que ese hostigamiento "no está bien".

Pituka Ortega, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine (IFF) de Panamá, que celebrará su séptima edición el próximo mes de abril, declaró a periodistas que las acusaciones de abuso sexual han conllevado un "despertar" y cuando esto se da "pueden haber cosas que pueden salir de control por momentos".

Ortega expresó que su esperanza, "por la fe que le tengo a la coherencia y el balance de género femenino, es que todo va a tomar su nivel".

La controversia desatada por denuncias de presunto abuso sexual ha estallado a nivel global en países como Estados Unidos, Alemania, España e involucran a varios afamados directores, actores y productores de la industria cinematográfica.

"Una de las cosas que ha cambiado es que me parece que por primera vez son situaciones que antes uno se ponía incómoda y ahora puedes decir que eso no me gusta, y yo pensaba que eso nunca iba a cambiar", afirmó Diana Sánchez, directora artística del IFF.

Sánchez admitió que no se imaginó una realidad así, y que para ella "tal vez es emocionante y difícil articular exactamente cómo ha cambiado, pero nunca pensaba que iba a ser así".

Recordó que cuando comenzó a trabajar en el cine con 29 años "había un ambiente en el que sentías situaciones incómodas, y ahora escuchar especialmente a las jóvenes (decir) eso no me hace sentir bien y no lo quiero, y que sean escuchadas, me parece maravilloso"

La cineasta reconoció que puede que también todas estas denuncias genere alguna reacción negativa porque "ningún cambio es perfecto".

"Es algo a lo que tenemos poco a poco que acostumbrarnos, pero en general ha sido un alivio personalmente. Es maravilloso ver a las mujeres jóvenes realmente crecer en otro mundo y sentirse con el derecho de decir no, eso no está bien", remarcó Sánchez.

