Lagarde dice que la economía vive un momento "dulce" pese a las desigualdades

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, aseguró hoy en la localidad suiza de Davos que la economía mundial vive un momento "dulce", aunque advirtió de que persisten las desigualdades, las cuales no se reducen y afectan en mayor medida a los jóvenes.

Durante la presentación en el Foro Económico Mundial de las perspectivas para la economía global en 2018, Lagarde afirmó que ese momento "dulce" se debe, en gran medida, a las políticas monetarias de los bancos centrales.

El esfuerzo llevado a cabo por estos organismos se ha notado y se sigue notando, un elemento hasta este momento nunca visto porque hasta ahora jamás habían actuado de forma coordinada.

Alrededor de 120 países en todo el mundo esperan un fuerte crecimiento en 2018, debido a "la recuperación cíclica y a las buenas políticas monetarias y fiscales".

Lagarde también se refirió a los riesgos que, en su opinión, ponen en peligro la recuperación económica, que es un hecho en todo el mundo salvo, quizás, en el África subsahariana.

Los tres puntos que Lagarde señaló son el riesgo financiero, la falta de cooperación internacional y, sobre todo, la persistencia de desigualdades, que no sólo no se reducen, sino que incluso en algunos ámbitos no dejan de crecer.

Además del desempleo juvenil, citó el envejecimiento de la población y el menor volumen de inversiones en infraestructuras.

Los gobernadores de los bancos centrales de Inglaterra (Mark Carney) y Japón (Haruhiko Kuroda) agradecieron los comentarios de Lagarde y reconocieron que en sus países los números son positivos.

Kuroda explicó cómo Japón, que vivió décadas de deflación, atraviesa su segunda mejor racha desde la II Guerra Mundial y no percibe riesgos importantes, aparte de la aparición de conflictos geopolíticos, que también mencionó Lagarde.

En el caso de este país asiático, añadió, existe un riesgo demográfico, por el envejecimiento de la población.

Respecta a la inflación, Kuroda atribuyó que esté tan estable al comercio digital.

No obstante, los precios y los salarios "están empezando a subir en Japón", manifestó, y las expectativas de inflación, "que han sido tan débiles, ahora empiezan a subir tímidamente".

El británico Carney también alabó la naturaleza de la recuperación, que es "sólida" y saneada.

En el Reino Unido, pero también en otros países, como Estados Unidos, los salarios se recuperan al tiempo que sube la productividad.

