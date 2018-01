El Beijing Renhe chino negocia con el Atlético por Augusto Fernández

El club Beijing Renhe, que compite en la Superliga china y está entrenado por el español Luis García Plaza, está negociando con el Atlético de Madrid para incorporar al centrocampista argentino Augusto Fernández, según confirmó a EFE el técnico español del club asiático.

Augusto Fernández no se ha entrenado los dos últimos días con el resto de la plantilla del Atlético aunque no padecía ninguna lesión y la negociación entre clubes para su traspaso al fútbol chino está en marcha, aunque "no hay nada cerrado", según fuentes del club rojiblanco.

El interés del Beijing Renhe por Augusto, adelantado por El Confidencial, se produce en un momento en el que el centrocampista había estado ausente de las últimas tres convocatorias del entrenador argentino Diego Pablo Simeone, las dos de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Sevilla y la de Liga ante el Girona.

En caso de concluir con éxito la negociación, Augusto se marcharía del Atlético dos años después de su llegada, en el mes de enero de 2016, cuando firmó por tres temporadas y media procedente del Celta de Vigo.

Una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha en septiembre de 2016 le dejó fuera de combate durante toda la temporada pasada y en esta apenas ha tenido participación en nueve encuentros, seis como titular

El Beijing Renhe, que de la mano de Luis García Plaza ascendió a la Superliga china esta temporada, se encuentra actualmente en España realizando su pretemporada hasta el día 13 de febrero y luego retornará a China, donde comienza la temporada el 3 de marzo.

