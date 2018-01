Patinador ruso Ahn pide a Bach explicaciones de su exclusión en carta abierta

El campeón olímpico de patinaje de velocidad en pista corta Víctor Ahn pidió hoy explicaciones de su exclusión de los Juegos de Invierno de PyeongChang en una carta abierta al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

"Me indigna que hasta ahora no se haya dado una razón concreta para mi exclusión de los Juegos y que hayan surgido conversaciones sobre mí como un deportista que consume sustancias dopantes", señala en la carta.

Ahn, surcoreano de nacimiento, pero nacionalizado ruso, aseguró que tiene pleno derecho a defender su buen nombre a ojos de los aficionados, rivales y periodistas, por lo que espera que el COI le comunique los motivos de su exclusión.

Denunció que el COI no ha aportado pruebas de su culpabilidad y subrayó que, según los criterios que guían el trabajo de la comisión que elaboró las listas, él no debería haber sido privado en ningún caso de la posibilidad de competir en los Juegos.

Ahn se colgó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Turín 2006 como parte del equipo de Corea del Sur y otras tres en los Juegos de Sochi 2014 tras obtener la ciudadanía rusa.

Rusia anunció ayer que enviará a 169 deportistas a los Juegos de Invierno de PyeongChang después de la exclusión esta misma semana de varios medallistas olímpicos, según informó hoy el Comité Olímpico Ruso (COR).

Entre las grandes ausencias destacan las de los campeones olímpicos Ahn y Antón Shipulin (biatlón), pese a que ambos nunca estuvieron envueltos en casos de dopaje.

Rusia reconoce que el COI tiene la prerrogativa exclusiva de invitar a un deportista a competir en unos Juegos, pero siempre debe justificar su decisión.

El presidente del COI, Thomas Bach, aseguró el miércoles que dicho organismo no desea "humillar" ni "castigar" a los deportistas rusos, sino que pretende premiar "a los nuevos embajadores del deporte ruso limpio".

Bach explicó que en la lista para los Juegos aparecen los deportistas que están "fuera de la más ligera duda o sospecha" e indicó que el hecho de que un deportista ruso no sea invitado a PyeongChang no significa que esté dopado, pero sí que el panel de expertos "no está absolutamente seguro".

El ministro de Deportes ruso, Pável Kolobkov, condenó la decisión del COI, que en su opinión afectará notablemente al estatus de los Juegos de Invierno, pero descartó un posible boicot ruso.

El pasado 5 de diciembre el COI anunció que en los Juegos de Invierno los deportistas rusos sólo podrán competir bajo bandera neutral.

Aunque el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó la suspensión del equipo ruso como "orquestada y políticamente motivada", descartó el boicot a los Juegos.

